33歲大陸女星趙麗穎自與因演出《知否？知否？應是綠肥紅瘦》而邂逅的馮紹峰和平離婚後，狀態越來越好，整個人越變越美麗，昨(21日)晚間現身2021大灣區中秋電影音樂晚會，一舉一動都是眾人關注焦點，甚至還被捕捉到她在台下專心玩著手機的身影，胸前春光微洩，令人想入非非。

趙麗穎昨晚以一襲裸色低胸禮服出席中秋晚會，由於她表演節目被安排在比較後面，因此早早就到場的她，大多數時間都是坐在台下觀看其他藝人演出，還被粉絲捕捉到她專心玩著手機，露出燦爛笑容的一幕。

趙麗穎高舉手機，胸前春光若隱若現。(取自微博)

照片中趙麗穎對著高舉的手機笑開懷，然而她這一舉動也讓原本就寬鬆的禮服，更是遊走在走光邊緣，胸前白滑春光若隱若現，此養眼一幕更引爆粉絲討論，「美成畫」、「怎麼感覺有胸了」、「長胖了一點，有肉了」、「笑起來真的太甜太靈」、「就是一點點肉肉的很好看，不會骨瘦如柴」。

在中秋晚會過後，港星丁子峻也在微博PO出與趙麗穎的合照，開心寫下「2021 團圓，祝大家中秋快樂，和家人、老友記快樂團圓」，更釣出趙麗穎本尊留言回覆：「祝大家中秋快樂！」據悉，趙麗穎與丁子峻因2013年拍攝古裝劇《追魚傳奇》相識。