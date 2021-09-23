國民黨主席選舉因疫情延到9月25日投票，連帶影響後續中央委員、中常委選舉投票日，中常會今天討論改選時程，與會常委有共識，中常委將延到明年3月5日投票，中央委員選舉則提前在45天前、1月下旬舉行。

第20屆第1任中常委原本應在2019年10月改選，但當年7月全代會決議為輔選總統候選人韓國瑜，中常委任期延長到總統大選後改選，因此，上屆中常委的改選在去年3月7日合併黨主席補選一同舉行，其任期形同多做了5個月。

至於第20屆第2任中常委任期是否因應上屆中常委而縮短，上週三中常委餐敘曾私下討論接下來中央委員、中常委改選時程，中常委江碩平考量黨主席選舉結束後，緊接著在10月23日有陳柏惟罷免案、12月18日公投投票，建議改選時程往後延。

據悉，黨中央早在2周前工作會議就討論中央委員、中常委改選時程，為求謹慎，黨中央今天在中常會前，主動和會議主席蔣根煌溝通改選時程，中常委謝坤宏則在下午中常會上，主動詢問此事，會中有人認為應尊重新任主席的意見，也有人覺得這屬於中常會可決定事項。

據了解，與會中常委有共識延到明年3月5日在完成改選，由於中央委員須提前在中常委選舉投票前45天選出，因此目前規劃在明年1月下旬舉行中央委員選舉，初估今年10月可對外公布中央委員、中常委選舉公告，11月開放連署。