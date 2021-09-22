房子裝潢需要仔細思量，一名網友苦惱空間規劃，上網詢問「大家覺得住家房間大比較好、還是客廳大比較好呢？」網友紛紛給原PO建議，多數人還是認為「客廳大比較好」。

原PO在臉書社團「室內裝修交流分享園地」發文表示，近期找了設計師規劃家中裝潢，格局是3房2廳2衛，但空間有限，客廳的大小卻與臥室差不多，若要有所取捨，是「房間大比較好、還是客廳大比較好？」

許多網友支持空間應該留給客廳，「跟家人一起待在客廳的時間比較多」、「風水中，房最好不要大於廳，客廳光線亮度也要比房間亮，明廳暗房」、「客廳大一點，吵架時睡起來比較舒服」、「客廳，真的有自己的房子後，很少待在房間裡」、「客廳大比較好，有客人來時也方便」。

但有網友也分享自身看法，寧願選擇房間大一點，「房間佔了人生三分之一休息的時間，要大才不會有壓迫感」、「台灣人房子格局太虧待自己，注重不常用到的客廳交誼，我的話選擇房間」、「看有沒有跟公婆住阿，如果沒有就選客廳大，如果有那就房間大」、「現在新大樓都有公設可以招待親友，所以客廳不用太大」。