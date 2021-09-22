國民黨主席選舉進入倒數計時，25日投開票，誰將接棒黨主席，引起外界關注。孫文學校校長張亞中22日接受專訪，談及黨內有聲音揚言，張亞中若當選，國民黨2022選舉就不用選了，且會退黨。對此，張亞中表示，他覺得應該不會出現退黨潮，分裂問題本來就是選舉所操作出來的。此外，他也坦言國民黨也必須檢討一個問題就是，現在國民黨40歲以下黨員只佔全體黨員3%，難道國民黨高層沒發現這個問題嗎？

【新聞有琴調】趙少康動氣！專訪張亞中質疑兩岸論述行不通！兩岸題是國民黨魁關鍵卻是2024死穴？朱張對決態勢明朗 誰當選都有退黨潮？林右昌說未來黨主席恐是柯文哲@中天新聞 20210922 完整版

張亞中22日接受《中天新聞》節目「新聞有琴調」主持人周玉琴專訪，主持人問張亞中，對於黨內有人喊話，若您當選主席，國民黨2022地方選舉就完蛋了，並揚言要退黨，且「亡黨感」的聲音在朱陣營和張陣營邊都有，對於這種聲音，有何看法？張亞中表示，他覺得應該不會出現退黨潮，就算是自己當選，朱立倫應該也不會搞分裂，同樣若是朱立倫當選，他也不會分裂，分裂問題本來就是選舉所操作出來的。

【新聞有琴調】趙少康動氣！專訪張亞中質疑兩岸論述行不通！兩岸題是國民黨魁關鍵卻是2024死穴？朱張對決態勢明朗 誰當選都有退黨潮？林右昌說未來黨主席恐是柯文哲@中天新聞 20210922 完整版

但是，張亞中話鋒一轉提到，他覺得國民黨也必須檢討一個問題就是，現在國民黨40歲以下黨員為何越來越少？現在40歲以下黨員只佔全體黨員3%，難道國民黨高層沒發現這個問題嗎？過去這麼多位黨主席為何把國民黨形象搞這麼差，國民黨形象在社會上好不好大家都清楚，且國民黨參與者也越來越少，甚至黨內人頭黨員的問題，這些不都是未來的黨主席要解決的問題？

張亞中強調，他若當選黨主席，是一個讓國民黨振衰起弊、讓更多人認同國民黨的機會，更方便未來2022地方選舉的機會。