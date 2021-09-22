一名擁有兩家健身房的邱姓男子不顧已婚身分，大膽與女員工外遇，還傳送，「把妳當小寶貝」等語，此外，邱男還把女員工肚子搞大了，讓正宮憤而向2人提告求償精神撫慰金。新北地院審理，判侵權屬實，須連帶賠償50萬元。可上訴。

正宮主張，與邱男結婚多年，兩人婚後育有一名子女，她為了讓邱男能專心在健身房營運上，總是獨立照顧小孩、處理家務，然而2020年3月間她剛懷孕，湊巧查看丈夫的手機才發現其外遇女員工，因心情重創而沒能保住胎兒，不幸流產。

正宮指出，她收到女員工傳來的嗆聲簡訊，長期下來承受相當大的精神痛苦，還出現了自殘與想輕生的行為，但過程中丈夫從沒關心過，還搬去與女員工同住，以不給生活費、撫養費等方式脅迫離婚，她迫於無奈才答應簽字，同時提告求償150萬元精神撫慰金。

對此，邱男辯稱，早於去年3月與女員工分手，且妻子流產是因年紀較大，胚胎不易著床才流產，在此之前已有2次流產經驗，與他外遇無關，且陳女鬧輕生時，他都有給予關心。

邱男反控，妻子還寫下半真半假關於他外遇的文章，上傳至臉書社團，害他的健身事業受到嚴重影響。女員工則稱，她並未傳訊息刺激正宮。

新北地院法官勘驗證據，發現邱男曾傳訊女員工，「我愛你」、「我把妳當小寶貝」、「我一直計畫跟妳結婚，放棄愛我的人」等語，並讓女員工懷孕，認定邱男與女員工的關係已逾越正常男女分際，侵害正宮配偶權屬實，判兩人須連帶賠償50萬元為合理。

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