家樂福10月迎接32周年慶，適逢振興五倍券上路，今（22日）晚提前宣布大手筆端出30億元振興金力推專屬會員活動，10月8日起持紙本五倍劵到全台家樂福分店消費，量販店單筆滿1000元、超市單筆滿500元可兌換食衣住行全包、總值超過1萬元獨家優惠「家樂福10倍劵」1本，全台限量30萬本，份數較去年多20萬本多10萬本。

除了「家樂福10倍劵」，還有「周周五倍奉還」活動，總金額100萬元周周抽5倍返還金。活動期間不限支付方式在量販店單筆1000元、超市單筆500元、線上購物單筆1000元，每周抽10位，每位最高2萬5000元。如中獎者使用五倍券支付，除了消費金5倍返還外，五倍券也全額奉還；使用玉山家樂福聯名卡支付，周周抽10倍返還金1位，最高回饋5萬元。

家樂福10月32周年慶適逢五倍券上路，端出30億元振興金大推專屬會員活動。（家樂福提供）

此外，還有持「五倍劵來家樂福買家電再拿家電金」活動，因應持五倍劵最划算的消費之一就是購買家電，結合全家之力讓家中所需的大小家電汰舊換新，持紙本五倍劵單筆滿500元、1000元送超驚喜家電抵用劵。