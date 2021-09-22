如何玩轉創意，是各個各業都面臨的挑戰。對於上班族來說，想要整天都有充沛體力，不少研究證實把握時間午休是個好方法！不過，午休的條件通常都不很理想，無法睡得很舒適。對此，瑞典家具品牌IKEA突發奇想，打造了行動睡眠車，沒想到挑剔的法國人也買帳，看來內裝相當舒適！

法國IKEA近來發起一項創意活動，打造了8台行動睡眠車，可以讓預約成功的民眾在裡頭睡上30分鐘，並能將你載到指定地點去。從外形上來看，彷彿進化過的人力車，只是後頭拉著的是裝備齊全的行動臥室。根據IKEA說明，行動睡眠車裏頭有床墊、枕頭、羽絨被、靠墊，還可以拉上窗簾保護隱私。如果在新環境也能輕鬆入睡的話，這倒是不錯的新奇挑戰。

這項活動僅在法國巴黎率先試營運，引起網友不小回響。據了解，網友只需透過限時動態或是在Twitter上發文，標記@IKEA_France帳號，以及 #LaSiesteIKEA（小憩一下IKEA之意），就有機會接到官方通知，可在下午1點至6:30之間在指定地點登上行動睡眠車來小睡一下，讓你一覺起來，即刻復活！

Besoin d’un coup de boost ?

DERNIER JOUR pour vous faire livrer votre sieste express en tweetant @IKEA_France et #lasiesteIKEA ! 😴



Événement réservé aux personnes majeures livraison Paris intra-muros pic.twitter.com/eJdrqSbNdm — IKEA France (@IKEA_France) September 3 2021

這項活動讓不少網友都躍躍欲試，還自己帶耳機、眼罩，提升裝備等級，就是準備要在難得的行動睡眠車裡好好睡一覺。有網友指出，睡眠車裡頭的配備跟廣告講的都一樣，還分享自己在當中獲得了充分的休息。

On refait la même chose tous les jours ? J’ai passé ma meilleure micro-sieste juste devant le bureau ! #lasiesteikea Tack @IKEA_France ! pic.twitter.com/D1xQ5gT593 — DΛVID (@DavHighTech) September 2 2021

L’heure de #LaSiesteIkea. En voilà une idée qu’elle est bonne. Un peu court à mon goût. N’hésitez pas à laisser la remorque à demeure Rue de Rivoli on saura quoi en faire ;) pic.twitter.com/gX4BtTkR7K — tonygencyl ✏️ 🚲 (@an_toineG) September 3 2021

其實不少外商公司，為強調員工福利、體貼員工辛勞，在公司內設有午睡室，可以讓員工好好躺下來休息。只不過這並非每家公司都有的佛心福利就是。還好，身在法國的幸運民眾，有機會走入IKEA行動睡眠車來體驗一下，期待這項服務能向更多國家推廣，讓有興趣者都能嚐鮮啊！