土城社區大樓失火 警消急疏散住戶

新北市土城福安街愛迪生社區22日晚間11時許發生火警，建築物10樓冒出熊熊火光，附近住戶緊急下樓查看報案，警消接獲報案後，已出動84名消防人員、29部消防車輛搶救，目前正破門進入起火戶搜索滅火，並疏散起火層下方樓層住戶，是否有人受困傷亡仍在搶救釐清中。