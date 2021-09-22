土城社區大樓深夜冒大火 警消急疏散住戶 23:492021/09/22 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市土城福安街愛迪生社區今晚間11時許傳出火警，建築物10樓冒出熊熊火光，警消緊急派員搶救疏散其餘住戶。（消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土城社區大樓失火 警消急疏散住戶 訂閱影音： 中時新聞網 新北市土城福安街愛迪生社區22日晚間11時許發生火警，建築物10樓冒出熊熊火光，附近住戶緊急下樓查看報案，警消接獲報案後，已出動84名消防人員、29部消防車輛搶救，目前正破門進入起火戶搜索滅火，並疏散起火層下方樓層住戶，是否有人受困傷亡仍在搶救釐清中。 新北幼兒園群聚社區住戶解隔離 383人採驗結果出爐 中古車行遭槍擊 警逮3嫌起出2把改造手槍 #土城 #福安街 #安迪生社區 #失火 #火災 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嚴格取締綠電蟑螂 屏東警成立專案小組 19:182021/09/22 社會 新北檢舉烤肉209件 均私領域不開罰 04:102021/09/21 地方新聞 台中火燒車現場驚見「核爆蕈狀雲」 民眾驚呼：驚死人！ 19:312021/09/22 社會 金門8旬翁走失卡魚塭旁樹枝 警消軍摸黑搜索平安尋獲 10:392021/09/21 社會 私吞詐團300萬遭押走囚禁 警攻堅救出2男查獲1把衝鋒槍 15:282021/09/22 社會 妻中秋前夕久病想不開尪急報案 斗南警2小時神救援 16:132021/09/21 社會 史話》大陸搶救還來不及──九二一憶往思今之3（郭冠英） 07:002021/09/22 兩岸史話 山區大雨溪水暴漲 3男受困花蓮砂婆礑溪獲救 09:242021/09/22 社會 連假連續闖空門 竊賊遭圍捕就逮 04:102021/09/21 地方新聞 鴻海子公司鴻騰土城廠區工程師確診 6名接觸者隔離 19:502021/09/22 財經 導航出包！男到武嶺看日出 慘受困屯原山區 18:232021/09/22 社會 社會熱門新聞 老闆每月「嘿咻」女員工4至5次 偷吃4年正宮發現真相崩潰 - 社會 重機停「貨車裝卸區」挨罵爛貨 騎士澄清網讚：他是文盲 - 社會 土城社區大樓深夜冒大火 警消急疏散住戶 - 社會 娶前妻妹還3人住一起 他肖想「姊妹丼」竟連命都沒了 - 社會 狂！ 富小王捧愛馬仕擄獲人妻的心 月上7次摩鐵還拍婚紗 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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