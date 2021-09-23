被俗稱「草泥馬」的美洲駝(llama，大羊駝)所產生微小抗體，可能成為新冠病毒的前線治療方法，研究團隊打算將其製成鼻腔噴霧劑，增加我們的抵抗力。

醫療訊息(Medical Xpress)報導，羅莎琳富蘭克林生化研究所(Rosalind Franklin Institute)的科學團隊正在測試動物化合的抗體來對付新冠病毒，他們發現由美洲駝和駱駝產生的奈米抗體(一種更小、更簡單的抗體形式)，可以有效的針對新冠病毒。

在實驗室裡發現，美洲駝合成的短鏈抗體分子，應用到其他受新冠病毒感染的動物時，肺炎的癥狀有所緩解。

這些納米抗體會附著到 SARS-CoV-2病毒，並且緊密結合，等於是在病毒上做了標靶記號，然後由身體的免疫系統加以清除。目前細胞培養與動物實驗獲成成功，假如它也適用在人體身上，那麼將是一種更便宜、更易於使用的治療替代品。特別是它可應用在鼻噴劑裡，在其他的抗體治療(例如單株抗體)，必須採用皮下注射。

研究人員發現，美洲駝產生的抗體，可以有效中和與清除新冠病毒。(圖/smithsonianmag)

英國公共衛生部稱讚這項研究「在預防和治療 COVID-19 方面，具有巨大潛力」，並補充說奈米抗體「是我們測試過的最有效的 SARS-CoV-2 中和劑之一。」

該研究的主要作者雷伊‧歐文斯(Ray Owens)教授說：「與人類抗體相比，奈米抗體具有許多優勢，它們的生產成本更低，可以通過霧化器或鼻腔噴霧劑直接輸送到呼吸道，因此可以在家中自行給藥，而無需注射。」

該研究小組是將一部分新冠病毒刺突蛋白，注射到一隻名叫「菲菲」(Fifi)的美洲駝身上，注射並沒有使「菲菲」生病，但足夠觸發了她的免疫系統，然後研究人員採集菲菲的血液樣本，研究人員就從這些血液中，純化出4種能夠對付新冠病毒的奈米抗體。

研究人員再將奈米抗體組合起來成3個納米抗體鏈(nanobody chains)，強化它們與病毒結合的能力，接下來利用現在最流行的基因剪輯技術，成功在實驗室裡量產。

他們以現在幾種肆虐中的病毒做實驗，發現納米抗體鏈(也稱3聚體trimer)，能夠中和Alpha變種病毒，而第4個奈米抗體鏈，能夠中和Beta變種病毒。

以倉鼠為實驗，接受抗體治療的7天後，病況明顯好轉，包括體重減輕的程度遠低於未接受治療的倉鼠，肺部和呼吸道的病毒量也比較低。

UK scientists: llamas may provide COVID-19 treatment

羅莎林富蘭克林研究中心的詹姆斯‧奈史密斯教授(James Naismith)說：「如果後續的實驗也同樣成功，並且獲得批准使用，那麼奈米抗體可是世界重要的治療方法，因為它們比人類抗體更容易生產，並且不需要儲存在冷藏設施中。」

該研究團隊包括利物浦大學、牛津大學和英國公共衛生部的科學家的支持，現在希望獲得資金，以便他們可以進行進一步的研究，為人類臨床研究做準備。