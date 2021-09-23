5月中台灣疫情爆發後，許多店家為維持生計，紛紛轉型為餐點外帶店家，就連釣蝦場也不例外。一名網友表示，他在南部釣蝦場買到了一個要價49元的便當，PO照詢問「CP值高嗎」。照片曝光引發暴動，鄉民直呼太誇張了。

原PO在PTT八卦版PO文「釣蝦場的49元便當」，他指出，疫情三級後，南部許多釣蝦場都轉型改賣49元便當，而且還是24小時無休，而就自己所知，釣蝦場內的廚師炒菜功夫都相當不錯，於是買了一個回家。

原PO貼出自己買的釣蝦場49元便當照，讓不少鄉民暴動直呼超便宜。(圖／PTT)

透過照片可以看到，這個49元便當，有茄子、番茄炒蛋、豆干與淋上滷汁的白飯，主菜則是一塊相當澎湃的炸魚排，原PO貼出照片詢問「這樣CP值算高嗎」，引起鄉民熱烈討論。

不少鄉民直呼：「太誇張了，這樣很可以」、「太便宜了吧」、「這樣49老實說真的值得」、「超級便宜，我一定買」、「CP值不是高，是超級高」、「釣蝦場煮的味道一定夠」、「這在北部80起跳」。

也有人打趣說：「沒有三色豆就過關」、「茄子我不行」、「唯一缺點就是沒有垃圾蔬菜」、「茄子嘔嘔嘔」、「可以把茄子拿掉嗎」、「49元很OK，但茄子不OK」。