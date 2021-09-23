在2000年，楊丞琳、張韶涵和王心凌被列為台灣樂壇「三小天后」，三人都影視雙棲，各自擁有大批粉絲，最近就有人在論壇好奇發問當年誰比較紅，並精闢分析一番，引來許多網友熱烈討論。

有網友在Dcard以「當年三小天后誰比較紅？」為題發問，表示楊丞琳、張韶涵和王心凌，三人共同點都是歌手和演員，「無論在音樂或戲劇上面也有紅遍大街小巷的2~3個的代表作。」

原Po覺得，當年台灣最紅的是王心凌，現在則是楊丞琳，至於大陸方面，張韶涵一直都最紅，而論國際的話，他覺得楊丞琳最知名，「但是我記得當年王、張都比楊大紅很多嗎？各位覺得呢」。

貼文一出，引起許多網友共鳴，不少人覺得當年王心凌最紅，「當時她的經紀公司在台灣算是龍頭，加上還有出演電視劇，雜誌跟代言非常多」、「王心凌吧，當時還紅到日本 新加坡馬來西亞好像也很紅，當年走到哪都可以看到王心凌的代言，真的超猛」、「王應該是慘遭美工刀陷害」、「王心凌黑歷史真的都是爛男人」、「王在當年真的很紅一度要並肩蔡依林過」、「王真的是被臭美工刀害的」，暗指王心凌當年因為捲入隋棠和姚元浩的戀情，人氣才受到影響。