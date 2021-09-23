快樂瑪麗安美語教學機構於1991年，以「與國外同步全方位美語實作課程」的特色建立「2-18歲美國學程直升系統」。於2004年又為零基礎小一新生設立「7-12歲小學美語」品牌，以「全外師情境模擬手作課程」為兒童美語界帶來顛覆性的新特色。

快樂瑪麗安持續創新的優質教學系統吸引了許多有志辦好教育的加盟者，有科技業、金融業等高管轉業、補教名師，也有傳統安親、幼兒園業者轉換跑道，更有台商回流創業。

曾是數學名師的台南文元校區吳主任剛開始在知名同業環繞的區域惶恐創業，認真執行快樂瑪麗安小學美語的特色，很快地從一棟樓擴張到三棟樓，現在人數還每年創新高。而在新北板橋區加盟美國學程直升系統多年的葉主任，前年為了二代傳承也加開了三重校區。同樣在新北市經營蘆洲忠義校區十餘年的高主任，不但在加盟5年之後，將校舍購為已有，去年也在三重新增了五華校區，培養二代接班。快樂瑪麗安加盟者中，不乏這類當年為給孩子優良學習環境而創業，待孩子成長後順利接班的佳話。

(快樂瑪麗安擁有兩個教學系統，加盟者可以依自己的條件和需求，選擇適合的品牌來經營/快樂瑪麗安提供）

快樂瑪麗安多年來培育了許多優良學子進入世界級名校，許多孩子在五、六年級就獲得多益高分，在全國各區國、高中英語演講比賽奪冠的捷報也頻傳，現在很多校友都已是各行業菁英。而2004年所創的小學美語獨特教學模式，現在也已成為台灣各級學校英語教學的主調。

(快樂瑪麗安7-12歲小學美語在2004年即啟用全外師教學模式，讓孩子短時間獲得高成效/快樂瑪麗安提供）

快樂瑪麗安在十幾年前開發了線上複習系統，數年前開發了APP學習資源 ，2021年5月政府因疫情，在一天之內宣布停課，快樂瑪麗安加盟總部也在一天之內讓校區推出線上教學，疫情趨緩後，因應不同家長需求 也為校區規劃了線上線下同步教學的模式。

少子衝擊造成補教市場從新洗牌，證明有特色、會創新的機構才能讓品牌歷久彌新，優質教育在少子時代更符合家長需求，選擇能洞悉市場趨勢，引領新觀念、超前施行新教法的加盟總部，是創業者在市場的致勝之道。