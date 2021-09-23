今天是24節氣的秋分，正值夏末秋初季節轉換，不少人又開始感覺關節卡卡，筋骨彷彿生鏽一般，一舉手投足都能感覺到互相摩擦的疼痛，大半年來累積的秋燥逐一浮上檯面。除了花大錢買保養品求心安之外，台大醫學院附設醫院骨科部教學兼任主治醫師游敬倫指出，日常生活中有4類天然營養素，不但能保護關節軟骨及周圍的肌腱韌帶、滑液囊等組織，當關節炎發作時，還能減輕關節疼痛不適。

游敬倫醫師強調，保持身體肌肉、筋骨與關節的活力，是提升人體機能與免疫力的重要關鍵。4類食材能分別擔負起骨骼肌肉的靈活與強度，分別是：

1.減少關節發炎的食物

．富含Omega-3脂肪酸的魚類：可抑制發炎反應，改善並減少關節炎。

．魚油富含Omega-3及EPA和DHA，對抗發炎有良好功效，還能抑制發炎元凶「前列腺素」，有效降低關節炎發生率及改善類風濕關節炎的症狀。

．蔥、薑、蒜、辣椒：這些辛辣性食材能疏筋活血，薑還可抑制體內介白素和前列腺素的合成，減少發炎反應。

．柑橘類、櫻桃、李子、鳳梨、木瓜、甜椒：這類食物含類黃酮，能抑制關節炎反應，更有抗氧化作用，可減少自由基，延緩關節老化。

(資料來源/游敬倫醫師《搶救髖腿腳膝踝，一生健步好行！》新自然主義提供；圖/中時新聞網陳友齡製作)

2.保護關節軟骨及周圍的肌腱韌帶、滑液囊等組織的抗氧化食物

．維生素A、類胡蘿蔔素：如木瓜、南瓜、芒果。

．維生素C：除了有抗氧化功效之外，還是人體合成膠原蛋白過程的重要輔酶，像是檸檬、奇異果、葡萄柚、柳橙、芥蘭、青椒等。

．維生素E：如腰果、花生、葵花子、杏仁。

(資料來源/游敬倫醫師《搶救髖腿腳膝踝，一生健步好行！》新自然主義提供；圖/中時新聞網陳友齡製作)

3.筋骨關節構成原料的食物

．鈣、維生素D、適量的磷：豆腐、深綠色蔬菜、小魚乾都富含鈣質，足夠日照能幫助身體合成維生素Ｄ，強化骨質；紅豆、綠豆與全榖類則富含磷。

(資料來源/游敬倫醫師《搶救髖腿腳膝踝，一生健步好行！》新自然主義提供；圖/中時新聞網陳友齡製作)

4.幫助筋骨修復的食物

．膠原蛋白、葡萄糖胺、軟骨素、玻尿酸：如雞軟骨、肉類。

．有機硫化物：「硫」是構成人體結構的重要礦物元素，可幫助軟骨基質的支撐，增加細胞及結締組織強度，改善關節的潤滑。如高麗菜、花椰菜、芥蘭、蘿蔔、大蒜、洋蔥，都含有豐富有機硫化物，是不錯的食物選擇。

(資料來源/游敬倫醫師《搶救髖腿腳膝踝，一生健步好行！》新自然主義提供；圖/中時新聞網陳友齡製作)

游敬倫醫師強調，「腿」是人體的第二心臟，一旦雙腿痠疼、膝蓋無力，就是衰老的先兆，要想抗衰老，腿就要夠有力，關節更是最關鍵的支撐力量。基本上一般人只要飲食均衡，從食物中獲取天然營養素，搭配適量強度的規律運動，就不太需要額外補充保養品，也能維持良好的關節行動力。