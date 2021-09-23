台中市長盧秀燕表示，台中作為一座高度發展的城市，需要更多停車位滿足民眾需求，因此市府積極興建停車場；在南屯精密園區停三立體停車場完工後，將可提供近千個汽機車位，同時，本建案已預留太陽能光電所需管線及機房擺設蓄電池空間，日後屋頂可逕行裝設太陽能板，減少能源消耗，盧秀燕也感謝在地民代支持，提供民眾更好的交通。

台中市政府除有效整合中央與地方資源外，並落實路外為主、路邊為輔停車政策，包括跨域合作推動停車場立體化，提升公設效益，利用人口密集區之停車場用地需求整合使用，將停車熱點區域平面停車場立體化，紓解當地停車需求，合理擴大路外停車供給，均衡停車供需。

以台中市精密機械科技創新園區為例，該區發展成為大肚山科技走廊的創智中樞，周邊劃設住宅、公共服務設施等，為因應產業及市民進駐園區的停車需求，市府興建精密園區停三立體停車場，完工後約可提供351席汽車位及590席機車格，預計112年8月下旬完工。

市長盧秀燕表示，為解決停車問題，這次停車場投入高達3億8300萬元，希望藉此帶動城市發展。同時，此工程基地位於精密機械科技創新園區內的嶺東路與文山六街口，考量台中地區為國內機械業重要生產基地，而台中市精密機械科技創新園區為發展成為大肚山科技走廊的創智中樞，園區內除廠區外，也配套劃設住宅以及完善公共服務設施，為舒緩此區域停車需求，規劃將現有山仔腳平面停車場改建為地下一層、地上三層立體停車場。

精密園區停三立體停車場示意圖。(圖／台中市政府提供)

此外，停車場另預留太陽能發電系統，屋頂設置太陽能光電板，面積約 1017 平方公尺，可提供燈具用電，減少能源消耗並節省用電經費。精密園區停三立體停車場結合綠色、生態、永續的意象及人行廣場活動場域、都市景觀紋理，將提供此區更多、更優質舒適的停車場域，期帶動區域整體發展。