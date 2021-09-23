秋天是帶狀疱疹（皮蛇）的好發季節，一名52歲女士長期頭暈並且伴隨聽力減退，起先不以為意，以為過一陣子自己會好，有天她突然覺得右側耳朵疼痛，伴有明顯的頭痛，兩天後女士的症狀並沒有消失，反倒是右側耳後腫脹明顯後發作時如電擊般的劇烈疼痛，疼痛指數破表，原來才發現是少見的耳朵疱疹引起。經過一段時間的治療，逐步改善症狀，已漸漸恢復原有的生活品質。

中醫師吳宛容表示，患者因為更年期後導致免疫系統失調，加上長期的睡眠不佳，才會誘發耳帶狀疱疹，這種同樣是由水痘帶狀疱疹病毒引起的，病毒侵犯顱神經節和面神經，容易產生劇烈耳痛、耳聾、眩暈嚴重還會導致面癱。

●耳帶狀疱疹易與腮腺炎混淆 確診常已過黃金治療期

耳帶狀疱疹一般症狀不典型，通常首發症狀並不表現為疱疹，而是出現耳部淋巴結腫大、耳痛等症狀，所以常常會被當成腮腺炎、中耳炎治療。很多患者耳痛後數日才出現耳周疱疹、周圍性面癱，此時才能確診，但是這時黃金治療期已經過了一大半，所以往往後續的預後都不是這麼理想。

這時建議除了抗病毒藥與類固醇外，中醫的內外治法可以加速患者復原，中醫的用藥與西醫的抗病毒藥，止痛藥，類固醇並不會有太多的交互作用，相反的透過中醫的辨證，可以加快患者的病程，減輕患者的疼痛狀況。

●中醫辨證三類型 治療主要清熱退火、活血化瘀

中醫辨證類型主要可分為包括肝膽風火、脾經濕熱、氣滯血瘀三種。患者常見多種症候合併出現，臨床上用藥常使用龍膽瀉肝湯，牛黃清心丸、托裏消毒飲，來改善發炎，如果發炎的症狀較為嚴重就加強清熱退火的處理。

若是復原情況不好，當患者免疫系統本來就較差的話，就要注意「脾胃」的問題；而改善疼痛的問題最重要就是要注意「活血化瘀」的部分，其他如銀翹散、真人活命湯、胃苓湯、三黃瀉心湯等丟能有效的緩解帶狀疱疹後的神經痛。

●中醫其實有針對帶狀疱疹的外治法－青黛退熱解毒膏：

生大黃20克、冰片5克研末，青黛粉50克，雞蛋3枚（取蛋清）。

將青黛，生大黃，冰片用蛋清調勻塗抹患處，每日3次，青黛性味咸寒，歸肝、脾、胃經，以清熱解毒、涼血消斑見長，輔以蛋清寒涼清熱，大黃冰片膏外敷

生大黃，味苦性寒，有活血化瘀，消炎破積之功效，冰片味辛涼微寒，開竅散郁，消炎止痛，此方具有止痛、乾燥，收斂創面之作用，但是建議諮詢合格的中醫師才了解是否適合使用。

當患者有明顯水泡出現時，洗澡可用溫水沖洗，小心勿弄破水泡，這時不可泡澡，若水泡已破裂，不可碰到水，平常用紗布蓋住傷口，避免衣物摩擦，塗抹新藥前，可用乾淨棉片搭配生理食鹽水濕敷，去除舊藥膏後再塗新藥。

●飲食忌辛辣溫熱 加強運動提升免疫力

飲食上忌食辛辣溫熱食物，酒、煙、生薑、辣椒、羊肉、牛肉及煎炸食物等辛辣溫熱之品，食後易助火生熱。

中醫認為，本病為濕熱火毒蘊結肌膚所生，故該病患者應忌食上述辛辣致熱食品。清淡飲食，高粱厚味，易使本病之濕熱毒邪內蘊不達，病情纏綿不癒。

透過健康飲食和正常作息或加強運動，來提高身體免疫力，及早就醫，把握黃金治療期，隨時提高警覺，以防皮蛇悄悄纏上身。