阿鑫在諮詢的時候，坦承非常在意女友Amy的情緒，想方設法滿足她的需求。生活上，Amy工作晚歸後想吃宵夜，阿鑫二話不說使命必達；早上為了她的健康著想，特意買了許多廚房用具嘗試自己動作做早餐，在經歷了多次練習之後，終於做出了一餐看似美味可口的佳餚，但他的女人只給了他60分。

到了床上，做足指定的按摩前戲，開始進入正題的時候，阿鑫不只關注女友的表情，看是否有讓對方滿意之外，也很在意她的一舉一動，結果不是做到一半消風(陰莖消退)；不然就是前戲做太足，自己反而無法順利勃起。Amy想幫忙反而更讓他焦慮，隨口一問：「是我不夠有魅力，不能夠引起你的興趣嗎？」。

阿鑫不知道怎麼回應，方寸已亂，往後漸漸逃避性愛，能閃則閃。

●心因性的勃起功能障礙

陽痿指的是勃起功能障礙，又可再分為「器質性」(生理)、「心因性」(心理)與混合性(生理加上心理)三大類型。

今天來談談心因性的陽痿，即是心理的狀態影響勃起的反應，有幾個明顯的特徵。

發生的時間，如果是器質性的，多半是因為生理機能受到影響，而漸漸產生變化。例如：糖尿病、神經性、或是藥物引起等等。心因性發生的時間點常是某個時刻突然發生。

以兩者情境上的差異來看，器質性並不會因為情境改變而有差別，但是心因性的陽痿多半只在某些情形才出現。

最經典常聽見案主的描述就是：「我自己自慰的時候很正常，可是要性行為就有狀況。」所以在跟性交(陰莖進入陰道)無關的時候，勃起反應都很好；只要開始有性行為的時候，就很容易當機，完全體現對性行為的焦慮以及害怕勃起反應不佳。

綜觀臨床的經驗裡，心因性的陽痿多見於年輕的男性，阿鑫即是其中一位。

(示意圖/Shutterstock)

●內心負面的小劇場

阿鑫的故事非常多見，其實不只出現在男性身上；女性也會用壓抑自己的需求，以配合對方的方式展現出來。然而藏起來的需求並不會不見，只是用另一種型式被表達出來。

舉阿鑫的例子來說，他內心裡想要獲得Amy的肯定與愛，並不是直接地表達出自己的需求，而是透過生活上、性上盡力地討好對方，轉個彎的方式呈現出來。

可是，人性不喜歡揹負愧疚感，做太多反而會讓對方感到不好意思；也有可能他做的並不是對方想要的；不然就是照單全收，「做這麼多是你自己要做的，我可沒有要求你這麼做」。這麼努力的結果，總是讓自己很受挫，導致加深了內心負面的小劇場。

●回到自己，答案都藏在心裡面

其實，性行為也會呈現出我們內在的想法，只是我們很少會去覺察罷了。

你有留意到面對性事的時候，自己有什麼情緒出現嗎？性行為常出現慣性的負面模式嗎？回到自己身上，深入地瞭解自己內心的需求與衝突，有些困擾的答案都藏在裡面喔。