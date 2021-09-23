美國FDA專家小組不建議讓全民接種加強針。

富裕國家開打第3劑新冠疫苗的作法引爆道德爭議，專家質疑沒有必要讓全民都接種加強針，指出這種思維恐怕會陷入每隔一段時間不斷補打疫苗的循環；在科學方面，頻繁打疫苗也可能引發副作用、「免疫衰竭」等負面後果。

包括台灣在內等全球許多國家的疫苗到貨量仍不穩定，以色列卻已經開始讓12歲以上民眾接種第3劑疫苗，英國讓50歲長者施打加強針，拜登政府早就宣布要讓全美國人接種第3劑，現在就差相關機構點頭批准，富國瘋打第3劑的行徑引爆道德爭議，十多名全球頂尖科學家13日聯合刊登建言，強調現在不是大規模打第3劑的時候，呼籲等到全球疫苗覆蓋率達40%時再接種。

與此同時，以色列不斷有新研究指出加強針的好處，一份針對110萬名60歲以上長者的最新研究發現，在接種加強針12天後，有施打第3劑的長者，染新冠及重症的比例，比未打加強針的族群還分別少了11倍及近20倍。

研究人員坦承目前只是初步結果，不清楚長遠下來會是什麼情況。

《紐約時報》（New York Times）引述專家說法指出，這項研究顯示加強針能夠提升長者的保護力數周，但是並未指出會有長久效果。華盛頓大學免疫學家珮珀（Marion Pepper）表示，「我預期加強針的免疫反應會上升，然後會再次下降。」她質疑施打第3劑的目的只是為了提升保護力「3至4個月」？

報導指出，加強針在科學上是很複雜的問題，保護民眾免於感染和免於重症及死亡是2個截然不同的目標。抗體是保護人類免於感染的前線部隊，不過科學家指出，疫苗本來就不太可能長期提供可靠的保護力，因為抗體濃度無可避免會隨著時間下降。

另一方面，人體免疫系統的細胞部份是防止重症及死亡的重兵之地，這些細胞裡的免疫記憶可能需要幾天才能發揮作用，但是在接種疫苗後幾個月仍有強大作用。

部份科學家認為，現在的問題是接種疫苗的策略，目標是要避免住院和死亡，還是避免感染？如果是前者，現在我們手上已經有了武器，但如果是後者，人類可能陷入永遠無法結束的加強針迴圈。

加州大學舊金山分校（UCSF）傳染病學專家陳子平（Peter Chin-Hong）評論，如果目標是避免感染，「你可能每6個月就要打一劑加強針」，這非常「不切實際」、而且「不可能達成」。他說在他的醫院裡，打過疫苗的新冠患者裡面，他只看到免疫低下的人，或是70歲以上長者，「我一點也不在乎有症狀感染，我只在意重症。」

另外以色列的研究雖然顯示疫苗保護力會隨著時間下降，但是貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital Center）傳染病專家剛德（Celine Gounder）指出，數據顯示只有60歲以上民眾對抗重症的保護力有明顯下降，因此讓長者追打第3劑的政策並沒有爭議。

美國的研究也都得出類似結果，美國疾病管制暨預防中心（CDC）月初公布的研究發現，就算在Delta變異株盛行之後，除了75歲以上組別，接種2劑疫苗預防住院的效果幾乎沒有改變。

一項針對輝瑞/BNT疫苗預防有症狀感染的研究發現，接種第2劑頭2個月，保護力為95%，4至6個月後保護力只降至84%。15日公布的輝瑞研究也發現，完整接種2劑BNT疫苗後6個月，預防重症的保護力仍高達97%。輝瑞自己也發布聲明：「我們仍對2劑的保護力及安全性深具信心，但我們持續相信施打加強針能夠維持高保護力一段時間。」

施打加強針還得考慮疫苗副作用的問題，多打一劑的好處是否大於血栓、心肌炎等風險？

另外珮珀指出，反覆刺激人體防禦力也可能產生「免疫衰竭」（immune exhaustion）現象，「不斷試著增強免疫反應顯然存在一些風險，如果我們進入每6個月就追打疫苗的循環，很可能對我們不利。」

據美國國家生物技術資訊中心（National Center for Biotechnology Information，NCBI）官網介紹，免疫衰竭指的是記憶T細胞喪失效用功能及細胞增殖能力。新加坡《海峽時報》（The Straits Times），報導，免疫衰竭代表免疫系統學會了容忍病毒，而不是認定病毒是個威脅，進而消滅病毒。