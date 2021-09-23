為了解中風患者何時開始復健效果最好，美國喬治城大學醫療中心研究團隊針對72名中風患者，分成4組並進行為期12個月的復健治療。結果發現，在中風後的60至90天內開始復健效果為最好，30天內展開復健效果次佳，晚於6個月以上的參與者病況幾乎沒有好轉。

相關研究成果發表於2021年9月份的《美國國家科學院院刊》上。論文中指出，美國人平均每40秒就會發生1次中風意外，每年約有75萬次中風事件的出現，而高達3分之2的中風患者在病後6個月內仍無法恢復上肢的正常活動。如何在中風且大腦出現神經損傷的狀況下恢復人體的功能，不但具有學理意義，更能提供患者實質的幫助。

現有研究發現，小老鼠在神經元損傷後的2到3週內，會出現神經迴路隊訓練特別敏感的黃金時期。相較於不在這段時間進行同樣運動訓練的動物，在黃金時間進行前肢運動的小老鼠，甚至前肢功能可接近完全恢復。

然而，前述實驗乃是針齧齒類動物所進行，現有研究尚未針對人類中風後復健的黃金窗口時間進行研究。換言之，齧齒類的運動訓練能否適用於人類中風之後，成為研究團隊想要探究的問題。

為了解人類中風後是否存在黃金窗口期，研究團隊篩選2014年11月至2018年10月期間，前往國家復健醫院進行中風治療的2077名患者，並取得72名患者的同意加入實驗。

所有參與者隨機分配到4組，分別為30天內展開復健的急性組(16人)、60天內展開復健的亞急性組(17人)、90天內展開復健的慢性組(20人)，以及對照組19人。每位參與者須進行20小時的手部與手臂運動治療，最終有70人在12個月後完成評估報告。

結果發現，相較於對照組，亞急性組與慢性組復健的效果明顯較好，其次為急性組。換言之，中風後的2到3個月是恢復手臂與手部功能的最佳時間。不過，一旦中風超過6個月以上才進行復健，取得的效果幾乎微乎其微。

研究團隊指出，這項研究成果證實成年人在中風後的確存在復健的「關鍵時期」。「先前臨床實驗認為，中風後運動功能只能獲得微幅度的恢復；但我們研究卻證實，的確有顯著改上手臂與手部恢復效果的方法，而這方法就是在60至90天內為患者提供更密集的運動復健」。

研究團隊進一步解釋，眾所周知，相較於其他時期，正在發育的年輕大腦有著極佳的可塑性。「我們的研究證實患者在中風後的60至90天，會出現類似年輕大腦的可塑性增加期」

這種手臂與手部的改善不僅是統計學的意義，還能讓患者避免失能，恢復其自理功能與自信。因此，建議醫界可把握中風後的60至90日，為患者安排復健訓練。