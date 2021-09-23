國民黨主席選舉在最後兩週出現劇烈變化，孫文學校總校長張亞中異軍突起，民調從「陪榜」大幅躍升直逼「領先」群。黨內人士表示，張亞中攪亂一池春水，但不足以當選，黨員回歸江啟臣、朱立倫二選一，尚未做最後決定的黨員，將決定國民黨的新主席。

(圖/取自「力挺中天新聞」FB社團)

2017年黨主席選舉，當時尋求連任的前黨主席洪秀柱，面對勢在必得的前副總統吳敦義，以及副主席郝龍斌的夾擊，洪秀柱聲勢開高走低，最後僅獲得19％的得票率。

這次黨主席選舉，勢在必得的換成前黨主席朱立倫，朱、江兩雄對決的格局一直到黨主席政見會後出現劇烈變化。黨內人士分析，以黨內結構與選舉文化，張亞中還是無法贏得勝選，但搶到多少原先要投給朱或江的票，將左右選情。

黨內人士分析，以民調的變化來看，目前朱跟江的支持者很固定，大概就到選前都不會再有變化，但這段期間跑到張亞中身上的票，勢必會再有一波回流，就看回流的程度來決定勝負。

黨內人士分析，會從支持朱立倫轉而支持張亞中，可能原先是看好朱立倫，但後期受到「投給朱立倫就是走回頭路」的議題設定影響，對朱立倫感到失望，因此，這個區塊的黨員是支持「改革派」，很可能不會回流到朱立倫身上，成為江啟臣可以爭取的對象。

黨內人士指出，江啟臣近期主打改革、承擔，在去年黨最艱難的時候跳出來承擔，選上黨主席，才剛進行改革，國民黨轉型也正在進行中，希望黨員在給江啟臣四年的機會，確實獲得不少資深黨員與年輕黨員的支持。

黨內人士認為，人都是會想投給會當選的人，在選舉最後階段，這些短期流向張亞中的支持力道，江啟臣若能爭取到這些人的支持，就有機會在最後一週突圍。