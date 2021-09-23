法國艦隊協助美軍在乞沙比克灣擊敗英國艦隊，直接導致英軍在約克鎮一役慘敗而投降，自此美國獨立戰爭形勢逆轉，英軍節節敗退後同意美國獨立。圖為約克鎮戰役手繪圖。（圖／推特@cwoniezgoda）

美英兩國攔截澳大利亞向法國購入潛艇的大筆交易，顯見美國為了利益已到了飢不擇食的地步。法國是美國歐陸最重要的盟友，拜登即使老糊塗了，他的一大群專業幕僚也應該知道不值得為了區區數百億美元的交易去得罪法國，同時還要遭英國之外的整個西方世界的唾棄。現在許多國家都在計算：做為美國盟友到有多少價值？以這次澳洲潛艇交易來看，法國這種的盟友的價值連數百億美元都不值，曾經被美國出賣過的台灣應當也能惦量出自已在美國領導人心目中的身價。

美國為了不到500億美元的核潛艇交易得罪法國，還嚇跑了歐洲與其他國家的盟友，這並非拜登老糊塗，而是華盛頓政治圈的慣性使然。圖為拜登與英國強生、澳大利亞莫里森的連線視頻記者會。（圖／美聯社）

法國與美國的關係非比尋常，在長達244年的關係中未曾發生過戰爭，不只如此，法國是美國獨立戰爭中首先支持美國對抗英國，並給予軍事上大量的援助的國家。美國獨立戰爭始於1775年，前3年戰況對美國非常不利。1778年法國正式承認美國獨立，雙方建立同盟關係，法國也因此多次派出大量艦隊與陸軍支援美國對抗大英帝國，戰爭局勢才逐漸逆轉。

戰爭打到1781年9月5日，法國海軍中將佛朗索瓦．德格拉斯伯爵(François Joseph Paul comte de Grasse)率24艘戰列艦與後續增援8艘戰艦參加維吉尼亞乞沙比克灣(Chesapeake Bay)海戰，擊敗了英國艦隊。海戰大勝後，法國海軍包圍了英軍據點，切斷了英國陸軍的補給線，直接導致大量英軍在約克鎮向美軍投降。而約克鎮戰役是美國獨立戰爭的轉捩點，也是英美之間最後一場陸地上的大型決戰，英軍自此轉為劣勢，被迫放棄以武力鎮壓美國民兵，改為和平談判，最後在1783年承認美國獨立，結束了歷時8年的美國獨立戰爭。

美國獨立戰爭期間，法國艦隊與英國艦隊在乞沙比克灣進行海戰位置圖。（圖／推特@SWOConnell)

也因為乞沙比克灣海戰是美國獨立戰爭的轉捩點，對美國獨立建國有重大意義，美國因此將海戰爆發的9月17日訂為「乞沙比克灣海戰紀念日」，每年都舉行紀念活動，同時也一定會邀法國參加。一百多年後法國還以爭取自由為題，贈送美國一座自由女神像以紀念美國獨立戰爭的成就，並以此做為兩國鞏固友誼與同為自由世界盟友的努力。極為諷刺的是，美英澳建立3國AUKUS同盟，並攔截了法國視之為世紀軍火交易的澳洲潛艇訂單，就是在2021年乞沙比克海戰紀念日前夕宣布，這不只是給法國「背後插刀」(法國外長用語)，還當面給了法國一耳光。法國當局隨後表態拒絕參加今年的乞沙比克灣海戰紀念活動，其憤怒的情緒完全可以理解。

法國外長勒德里安不只痛批美英「在法國背後插刀」，甚至還在紐約的聯合國大會上呼籲歐洲國家要「認真思考與美國的同盟問題」。（圖／美聯社）

法國既是美國建國首批支持的國家，在獨立戰爭中也是扭轉戰局劣勢的重要助力，在本世紀的2次世界大戰中，美法兩國也是重要的盟友。二次大戰後的冷戰期間，法國是北約組織面對蘇聯的歐陸前鋒，即便在冷戰結束後，一直都是北約組織除美之外最重要的成員，也是美國防堵俄羅斯最重要的戰略夥伴。而且長期以來美國與法國的民調也顯示兩國民眾對彼此好感程度都高達7成以上，其重要性不論是歷史因素或是地緣政治戰略需要，對美國來說都是現階段最重要的盟友。

而這麼重要的盟友在一項價值數百億美元的交易中就遭到美國以極粗暴甚至略帶侮辱性的方式犧牲，如果發生在川普時期，還可以說是川普個人粗魯莽撞的政治風格，現在是華盛頓資深政客拜登做出這種決定，只能說是美國政府的根本性格所致，川普的「美國優先」也只是說了老實話而已。執政者決定政策當然是以國家利益為主考量，國家利益也不是只有金錢一項，如果200多年盟友與建國最大助力的法國都只值數百億美元，曾經被美國出賣過的台灣到底值多少？頭腦清醒的人應該也能大概估算得出來。