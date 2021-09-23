好久不見的天后王菲日前難得現身，為2021大灣區中秋電影音樂晚會獻唱粵語新曲《灣》，宛如天籟的清透嗓音聽得台下眾星如癡如醉。王菲此次露臉話題多多，不只她擔任晚會主持人的男友謝霆鋒反應成焦點，其完全不像52歲的凍齡外貌也令網友讚嘆，直呼王菲宛如不食人間煙火的氣質仙女。

王菲自2014年被拍到與小11歲謝霆鋒世紀復合後，一直未有同台露面的機會，然而主辦單位央視面子大，竟能讓兩人在此次大灣區中秋晚會上同台，一個擔任表演嘉賓，一個擔任主持人，王菲與謝霆鋒台上台下的互動當然也引發熱議。不過可惜的是，王菲的這段表演是預錄播出，因此包括謝霆鋒在內的全場來賓，都是看著螢幕欣賞王菲天籟。

王菲保養功夫一流，與24年前外貌無差別。(取自搜狐娛樂)

除了與男友謝霆鋒的互動，王菲一點都不像52歲的不老外貌也成為網友熱議的焦點，甚至還有人挖出她24年前以同樣短髮造型演唱《上海灘》的影片，驚呼王菲怎麼都不會老，整個人看起來跟24年前一模一樣。

陸媒曝光一張王菲素顏彩排照。(取自搜狐娛樂)

同時更有陸媒曝光一張王菲為中秋晚會彩排照，她在照片中穿著與演出時一樣的白色長裙、梳著同樣髮型，唯一不同的是她臉上脂粉未施，但與電視前的她差別不大，令網友忍不住讚嘆「先不說臉，身材管理真是好」、「52？我一直以為她40多歲」、「有錢有帥哥有愛情，不老正常」。