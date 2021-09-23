美國聯邦準備理事會（Fed）今天結束為期兩天的政策會議，投資人從容面對聯準會釋出的最新訊號，包括暗示很快將縮減購債，美股3大指數今天大幅收高。

道瓊指數終場上揚338.48點，或1.00%，收在34258.32點。

標準普爾500指數揚升41.45點，或0.95%，收在4395.64點。

那斯達克指數上漲150.45點，或1.02%，收在14896.85點。

費城半導體指數漲升66.99點，或2.00%，收在3412.02點。（譯者：陳正健）1100923