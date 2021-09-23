台灣申請加入CPTPP，華府美台商業協會今天表示，台灣在科技、投資與供應鏈具優勢，會是重要價值夥伴，CPTPP會員國應在不受中國恫嚇下考慮台灣申請案，美國政府也應給予支持。

經過多年努力後，台灣於台北時間22日下午正式遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的申請，同時知會所有CPTPP成員國尋求支持，離中國遞件申請僅隔6天。

作為雙邊貿易重要橋樑的美台商業協會（US-Taiwan Business Council）今天發表聲明，對台灣申請加入CPTPP一事表達歡迎，強調台灣在科技、投資與供應鏈具有優勢，能成為CPTPP會員國重要價值夥伴。

聲明表示，台灣作為全球經濟領頭羊，同時是世界貿易組織（WTO）與亞太經濟合作會議（APEC）會員，若能達到CPTPP會員國所期待的高經濟標準，台灣「完全有權利被納入CPTPP」。

由於中國16日也申請加入CPTPP，美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）強調，中國案件不該影響到台灣的申請，CPTPP會員國應在不受北京政治、軍事恫嚇或脅迫下，基於台灣本身經濟優點考慮申請案。

美國雖在2017年退出CPTPP，目前非成員國，韓儒伯仍向總統拜登（Joe Biden）政府喊話，呼籲美國政府公開支持台灣申請案，並儘快與美國國會就貿易政策達成共識，讓美國得以重新申請加入CPTPP。

不過，一位不具名美國國務院發言人今天面對中央社記者詢問，僅低調表示美方了解台灣已正式遞出加入CPTPP的申請，但美國不是CPTPP一員，相關看法交由成員發言。

美國前總統川普（Donald Trump）以保護國內勞工為由，2017年1月上任後隨即簽署行政命令，退出CPTPP的前身「跨太平洋夥伴協定」（TPP）。CPTPP於2018年12月30日生效，現由日本主導，另有10個簽署國，包括加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

根據CPTPP入會程序，有意加入的經濟體提出申請後，須與各會員進行諮商，CPTPP執委會會決議是否啟動入會程序，並成立工作小組進行談判，最後以「共識決」決定是否批准申請。