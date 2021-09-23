日前慘遭金管會保險局重罰及停賣的元大人壽4張類全委投資型保單，半年內就大賣260億元，元大神單殞落的背後，一篇3500字的文章扮演了重要的角色。

就在元大打著「存股概念」賣起投資型保單的4天後，也就是3月26日，保險圈很快地傳遍了一篇標題為「元大存股保單之亂，你搞懂了沒？」的文章，隨即在社群、保戶、媒體、輿情裡發酵，金管會也正視展開調查。

這篇文章作者是有「基金一姐」稱號的趙靖宇，她提起78歲婆婆來電問說，「他們教我把元大高股息基金贖了，說有另一個基金很不錯，教我去買，選配息還是不配息？……」，「我一想，難道是元大人壽最近大推的那張具存股概念、只投資台股的投資型保單嗎？」

媒體出身部落客「基金一姐」趙靖宇，上網闡述78歲婆婆被營業員遊說買元大人壽投資型保單過程，引起業界一片譁然。（圖／報系資料照）

趙靖宇發現，她婆婆被元大證券營業員力勸贖回「元大高股息基金」，改買另一檔「很不錯的基金」，其實是一張「保單」，由元大人壽委託元大投信專業投資代操、首次以台股基金為主的「存股概念」類全委投資型保單，強調是一檔專為國人設計的「國民保單」，在超高齡社會下，特別標榜適合規劃退休保障及參與「台股成長機會」的保險商品。

趙靖宇了解後一再提醒婆婆，「基金可以隨時贖，這個叫保單，如果解掉，要付解約金的」，還以這兩者間的「手續費、管理費」比一比、「基金配息來源可能為本金」及「快80歲長輩適合買嗎？」等仔細分析元大人壽投資型保單，「最後一刻被我阻止了！我直接打電話給業務，取消和婆婆碰面簽約，也就無需使用保單10天撤約權。」趙靖宇向本刊記者說明。

由於趙靖宇在這篇長文中，將婆婆被業務員勸說「以贖回基金買保單」的對話，描述地淋漓盡致，直接揭開「高齡保戶、解約、洗單」等灰色行銷行徑，在保險界及社群裡引起熱議。

元大投信發行的台灣高股息基金0056ETF，受益人超越玉山金破47萬人。（圖／報系資料照）

「太敢了，鐵定踩到保險局禁忌紅線，施瓊華（保險局長）三令五申地提醒大家要做好KYC（知道你的客戶）的投資風險屬性，是保守型、穩健型還是積極型，而且嚴令不能鼓勵民眾提前解約一張商品，改買其他保單的洗單手法，屆時惹來消費爭議，保險公司鐵輸。」保險公司高層說。

同時，業界也傳出元大金體系的行銷通路，在這張保單3月22日上架前，就開始「預售」，「儘管很多基金可在上架前募集，但這涉及保險商品，恐怕不能拿ETF這類商品的行銷話術與手法來做投資型保單。」一名保險業務主管說。

保險局長施瓊華4月初就嚴斥元大，要求先刪除「存股」字樣，並調查是否涉及違法行銷，同時就「上架前募集」一事預警說，若調查屬實，將以違反《保險商品銷售前程序作業準則》，處以60萬至600萬元罰鍰，或再併《保險法》第149條開罰，限制其營業或資金運用範圍、要求停售保險商品或限制其保險商品之開辦等。果不其然，4個多月後，保險局出手重罰。

對此，元大人壽僅低調回應說，已停賣該檔投資型保單。記者詢問元大行銷該保單的DM等策略過程，以及何時依金管會裁罰，提出究責失職主管名單等問題，則婉拒採訪。

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