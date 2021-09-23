廖姓潛水教練前年揪團到綠島潛水旅遊，4女2男入一處民宿同間房間，廖男趁一名女學生酒醉無力反抗竟連續以手指加以性侵3次；刑事部分廖男遭判刑3年4月定讞，民事求償部分，台灣高等法院認定他造成女學生身心受到極大痛苦，判賠80萬元，全案定讞。

2019年10月2日廖男在網路上揪團到綠島鄉潛水旅遊，包括他在內共有4女2男一起入住南寮村一處民宿，女學生與2男喝威士忌和啤酒，之後關燈就寢，房間有3張床，2名男生一張床，4名女生分睡兩張床，女學生與莊姓女子的床，與男生是連在一起。

廖男見女學生酒醉後熟睡意識不清，先撫摸她胸部、下體，並以手指性侵，她驚醒前往廁所嘔吐，廖男在廁所內不顧她以手推拒，又再次性侵，她拒絕並於嘔吐完返回床上後，廖男再利用她嘔吐後虛弱狀態，以手指加以性侵。

新北地方法院依強制性交罪將廖男判刑3年4月，他撤回上訴，入獄服刑中；被害人求償部分，新北地方法院判決廖男須賠償100萬元，上訴後，高院考量廖男侵害的動機、手段，兩造之身分、社會地位、經濟狀況改判他賠償精神慰撫金80萬元確定。

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