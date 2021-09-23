人妻敷好市多面膜秒變佛祖，讓不少網友看了開玩笑說，看起來有種法力無邊的感覺。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

一名人妻分享敷面膜發生的糗事，她在好市多購買了一組黃金面膜，回家敷在臉上竟被老公笑說「臉像佛祖」，因為面膜的顏色為金色，與臉部又超級貼合，讓不少網友看了爆笑直呼，太搞笑了，但是敷起來有種法力無邊的感覺，大家還不買爆，分送給親友一起敷，就像天兵天將下凡。

一名女網友日前在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文表示，怎麼都沒有人分享過這個瘋狂的東西，這款面膜實在太有趣了，原以為它的黃金是加一點點金箔那種，結果整片拿出來超級金，貼在臉上有夠像佛祖，讓老公看了笑個不停。

女網友指出，雖然敷在臉上看起來有些好笑，但不得不說這款面膜與她的臉密合度很高，敷完的效果她很喜歡，臉直接亮了一階，不過敷的過程實在太有喜感，因此推薦大家可以避開另一半，自己關在房間偷偷變美就好。

不少網友笑歪直呼，這個真的不能只有我看到，也太搞笑了吧！如果原PO只是單純發文分享這款面膜有多好用，恐怕大家都會直接滑過去，但附上照片說像佛祖也太有梗了。「觀音媽黃金特仕版」、「適合萬聖節用，扮成佛祖或18銅人，都不用塗金色顏料了」、「我還不買爆分送親朋好友，哪天大家一起出去玩來敷，感覺像是一班天兵天將下凡，帥爆」、「看了突然好想跟你許願」、「有種法力無邊的感覺」。