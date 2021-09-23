「共同富裕」為大陸改革開放後既定的社會經濟發展目標 ，如何取得更為明顯的實質性進展，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強指出，促進共同富裕以轉移支付、社會保障、回饋社會等三大領域作為切入點，由此再制定更細項的具體措施。

澎湃新聞報導，邢自強表示，中國新階段的治理重點可能已從發展優先，轉為平衡發展與安全，這包括，重新平衡企業營利與勞動者報酬在經濟分配中的比例、敦促企業承擔必要的社會責任、維護數據和產業鏈安全。

邢自強表示，促進共同富裕包括三大抓手「轉移支付、社會保障、回饋社會」，結合浙江共同富裕示範區的實施方案，他列出潛在的五項具體措施。

一是、長線而言，逐步推出房產稅、遺產稅、資本利得稅，調節高收入；二、 設立和經濟增長和通膨掛鉤的工資調節機制，保障普通勞動者收入分享經濟紅利；三、中央政府逐步統籌地方土地出讓收入、透過轉移支付向欠發展的地區和群體傾斜；四、透過國企改革和畫歸國企股權給社保，加強低保、住房、教育、醫療等基本社會保障；五、利用稅收優惠和社會榮譽等政策鼓勵富裕團體和企業開展捐贈、回饋社會、慈善等。

至於在8月17日召開的中央財經委員會第十次會議上提出的「三次分配」有何內涵？中國社會科學院財經戰略研究院副院長楊志勇分析，三次分配是分層次的。

他說，初次分配是最基本的，重在提高效率，主要是市場機制分配，所存在的問題要通過再分配來解決；再分配的方式有稅收、社會保障、轉移支付（政府對家庭和個人的補助）等，政府透過改善公共服務，也能促進再分配的公平；第三次分配是補充性的，慈善性捐贈就是第三次分配的重要方式。

楊志勇提醒，當前稅收制度要更加注意提高直接稅收入比重，讓直接稅在調節個人收入和財產差距中發揮作用。而社會保障制度要讓養老、就業、醫療等都有更充分的保障。

邢自強預計，經濟利益的分配更多轉向普通勞動者，企業和資本盈利占經濟的比例可能會逐步下降，對於導致收入差距擴大、環境污染加重，以及有數據安全風險的行業和商業模式，或將在今後數年受到進一步約束。針對科技企業、平台經濟以及房地產的監管或將持續。