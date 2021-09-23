全聯商品齊全、價格實惠，受到許多民眾青睞。近日有女網友到全聯購物時，發現竟然有賣鮮花，一束共有6枝，她買回家後立刻插在花瓶裡，令她滿意地大讚「真的很美」，並將其PO上網分享，不少網友對全聯有賣花則相當吃驚，更有人直呼「別人家的全聯永遠不會讓人失望」。

原PO日前於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》表示，在全聯消費這麼多次，從未看到全聯有賣花，她買了一束6枝粉紅色的桔梗花，回家修剪後，就將它放入花瓶裡，結果令她相當滿意，「插起來很大一束，真的很美」。

女網友分享全聯買的花卉一束6枝。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

圖文曝光後，引發不少網友驚訝，「為什麼別人家的全聯永遠不會讓人失望」、「我還沒遇到全聯有賣花」、「全聯也有賣花喔？」、「居然連花都賣了」、「好羨慕有賣鮮花的全聯啊」、「每一間門市都有賣花嗎」、「有賣花的全聯真的不多」、「哪裡的全聯有賣啊」。

自從新冠肺炎爆發後，受到疫情影響，花卉外銷受挫，全聯為了幫助花農，去年母親節前夕與農委會合作，在部分門市開設花卉專區，不過目前有花卉專區的門市大多集中在北部，有販售的鮮花大為康乃馨、百合、文心蘭、桔梗等，售價99元起，但價格依市場波動，實際售價仍要以門是為主，民眾可上《全聯花卉超市地圖》查詢。