《日股》日本股市23日休市1天 07:462021/09/23 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢秋分日，日股23日休市1天，24日正常交易。 《日股》日經收跌200點 寫2周最低 《韓股》秋收節 韓股周一至周三休市 #日股 #日休市 #日本股市 #適逢 #正常交易 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》中秋節翌日 港股休市 08:202021/09/22 財經 《類股》中秋旅遊潮 觀光股給力抗空 11:442021/09/22 財經 印度股市規模 估三年內超英 04:102021/09/22 全球財經 台股重挫逾400點 失守17000點關卡 10:282021/09/22 財經 分析師憂心：台股今開盤恐不妙 04:102021/09/22 財經要聞 美股大跌 台股今開盤震盪難免 04:102021/09/22 產業財經 日月光投控旺季耀眼、淡季不淡 目標價獲調升 16:412021/09/22 財經 《集中市場》台股飛來「恒」禍 三大法人賣超426.81億元 15:422021/09/22 財經 美解禁日核災區食品 歐盟10月放寬禁令 13:582021/09/22 國際 恒大地雷爆了 台股遭慘殺！謝金河曝最大輸家是它 12:182021/09/22 財經 台股補跌狂殺350點 三大法人賣超426億 外資大砍354億 15:412021/09/22 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》台股節後大逃殺 散戶手上有這種股票更慘 - 財經 美國債務爆表將付出代價 傳奇投資大咖：最慘熊市不遠了 - 財經 恒大效應‧台股補跌 官股急護盤 買超89億 - 財經要聞 - 工商時報 面板續崩 外資砍雙虎目標價 - 財經要聞 - 工商時報 聯發科攻車電 啟動黃山計畫 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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