台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)子公司榮福公司，攜手專注於土壤及地下水污染整治業務之台境企業(8476)，進軍土壤污染整治服務，搶攻高雄煉油廠轉型相關商機。

久陽之子公司榮福公司與台境企業，昨（22）日宣布簽訂合作契約，將結合彼此專長，攜手土壤污染整治服務。

日前高雄市政府高調宣布，配合行政院打造南部半導體材料「S」廊帶計畫，將積極活化中油高雄煉油廠舊址；為此，除啟動55公頃行政區無污染土地都市計畫變更程序外，市政府效法德國魯爾工業區經驗，將佔地面積更大的舊廠作業區土地183公頃同步整治與開發工作，以加速土地活化，超前部署爭取優質科技大廠進駐北高雄科技矽谷走廊。媒體日前指出，目前已成功吸引台積電的目光規劃投資設廠，因此催生出的土壤污染整治服務產值，在未來1~2年內上看300億元。

因此，甫於8月份辦理之「加速高雄煉油廠第三區土壤及地下水污染整治工作」標案，台境企業取得最大整治區塊之技術服務合約，契約金額約24.9億元，其中整治工法中佔關鍵要素的熱脫附處理技術，即係委託久陽集團旗下的榮福公司，為其提供設備規劃與建置，以及現場油污土壤熱處理作業操作及維運服務。契約工期約400餘日，預期對兩公司營運都將帶來顯著挹注。

久陽集團近年來積極投入環保及綠能領域，已成功跨入焚化爐整改及代操作服務，憑藉此案將水平拓展至土壤污染整治領域新應用，擴大熱處理技術之服務收入，持續擴充其環保服務範疇。

展望未來，雙方均樂觀期待此次聯手合作的效益，並持續就中油高廠後續尚有五期的土污整治標案深化合作，共同爭取未來商機。榮福公司期望利用此一合作機會擴大業務基礎，提升營運績效，朝股票掛牌目標邁進，藉此可望對久陽的長期股東權益帶來正向效益。