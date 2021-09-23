大陸眼下對「共同富裕」討論雖說沸沸揚揚，但「共富論」除財富式的收入平等，如何體現其「權利平等」精神的外溢效果更是重中之重，包括落實教育平等，改善寒門學子現象、緩解中產階級憂慮；帶動落戶制度的改革，縮小城鄉差距，也提升「低端人口」就業困境，繼而帶動地方政府養老、福利制度的落實，避免國家社會發展Ｍ型化。

而如何落實共富的權利平等精神，教育平等無疑是首要之務。北京大學國家發展研究院院長姚洋近日就曾撰文指出，大陸教育階層僵化的情形日趨嚴重，大城市與農村的教育資源落差極大，不同收入階層的家長所對其孩子教育投入分化嚴重，甚至出現低收入戶家庭「躺平」，連帶小孩教育也「躺平」。

教育向來被視為是促進階層流動最直接的手段，而教育資源的不平等就表現在「發展機會的不平等」，這直接讓底層家庭，甚至是中產階級的小孩難以再透過教育翻身，而形成「富者更富、窮則愈窮」的情況。

一定程度來說，大陸近期雷厲風行的教育雙減政策，就是希望透過國家強制介入的方式，減輕父母、小孩在教育資源的負擔，緩解教育資源兩極化問題；姚洋就直言，「共同富裕的重中之重是實現教育資源的均等化」。

此外，推動共富的另一外溢效果，或許是在於縮小城鄉差距。近年大陸不少一線城市推動城市治理的過程，連帶限縮的底層民眾的就業權利，更根本的原因則在於嚴格的戶籍制度，限縮底層民眾在大城市的落腳發展及享受各種政策福利的機會，即限縮就業機會與政策福利的雙重權利不平等。

而「共富」論的提出可進一步帶動放寬大城市的落戶政策，讓城鄉一體化發展外，更讓底層民眾可以有更多機會發揮其才能，獲得平等參與市場就業的權利，讓政策資源可以涵蓋更大範圍。中央財經大學經濟學院副教授路乾認為，「暢通向上流動通道，給更多人創造致富機會，形成人人參與的發展環境」才是今年8月習近平在中央財經委會議上提出共富要義之一。

更長遠來看，共富也將激發各地方政府推出更完善的醫療、養老政策，從「健康機會」平等的角度出發，加大醫改的幅度，繼而擺脫「就醫難」的刻板印象。