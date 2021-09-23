振興五倍券22日上午9時開放數位綁定、8大加碼券登記，時間一到，網站馬上被塞爆當機，引發民怨。對此，資深媒體人趙少康指出，包括去年三倍券、第八輪AZ疫苗登記、上個月BNT疫苗預約，都逃不過當機的命運，「蔡政府失誤一次是失誤，失誤兩次是失禮，失誤三次就是失職了」，真的是「有政府會塞車」。

趙少康昨在臉書表示，振興五倍券開始登記，又弄得人仰馬翻，一大早搶進網站的人，紛紛回報「甇斗�滚�嗵�⊥�蓥蝙�鍂��」亂碼災情，而一再的網站大當機也令人不耐，從去年發放三倍券就出過問題、第八輪AZ疫苗意願登記，1922平台也當機、上個月BNT疫苗預約又當機，到今天的五倍券系統繼續當。

五倍券官網22日起可進行加碼券登記、數位綁定。（圖／摘自五倍券官網）

趙少康接著提到，五倍券光是規劃，就讓民眾從5月等到9月，又有三倍券大塞車的前車之鑑，照理說應該要設計更順暢完善的分流機制，結果最後不但維持一站式登記平台，更推出前400萬名綁定免抽好食券活動，根本在鼓勵大家瘋搶、讓系統塞爆，簡直在惡整民眾，浪費大家的精神跟時間。

對照98年馬英九時期的消費券，趙少康說，透過寄送通知單，利用民政系統廣設領券點的方式，手續簡單清楚，沒有意願登記、綁定、塞車問題，只要直接領取；他認為，E化應以便民為目的，卻只見到化簡為繁後的種種問題，更不要說許多長者可能根本搞不懂有哪些優惠、可以抽哪些券，白白喪失自己的權益。

趙少康表示，一個紓困規劃，蔡政府就是不願意直接排富發現金，編了高達8400億預算，如果平均分給2300萬人，每個人應該要有領到3萬6500元的感受，而不是被一個總是當機塞車的網站弄得怒氣衝天；他並批，政府把民眾的納稅錢用繁複的手段發還人民，還當成自己的政績自滿，真是有政府會塞車。