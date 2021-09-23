美國食品暨藥物管理局（FDA）於美東時間22日表示，將批准施打第3劑輝瑞/BNT加強針的緊急使用授權（EUA），不過與拜登政府原先計畫讓全民接種的目標不同，FDA只批准讓65歲以上長者、重症高風險、以及工作有較高染風險的3大族群施打。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，加強針將適用於完整接種2劑疫苗後至少6個月的適用族群。

拜登政府8月宣布計畫本周讓16歲以上民眾施打加強針，這項計畫一直在等待FDA及美國疾病管制暨預防中心（CDC）批准。

FDA官員表示，CDC專家小組23日將針對加強針政策投票表決。

路透社指出，FDA未來仍能重新考慮是否擴大施打加強針。FDA內部對於是否要擴大讓全民接種第3劑意見分歧，FDA代理局長伍考克（Janet Woodcock）支持這項政策，不過部份資深科學家反對，指出現有科學證據並不支持。

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