有大學助教PO文抱怨，因為學生愛遲到，讓他氣得說：「我沒有這麼多美國時間陪你們蘑菇！」，沒想到大家卻聽不懂，貼文一出引發熱議。（圖／達志影像）

每個年代的生活流行用語皆不盡相同，有大學助教在PTT表示，幾位年輕學生向他請教問題，卻不守時遲到，讓他氣得說：「我沒有這麼多美國時間陪你們蘑菇！」，沒想到大家卻聽不懂，讓25歲的他相當驚訝，崩潰「是不是老了？」，貼文一出引熱議，許多網友也笑稱「哪來的老人」。

一名大學助教昨(22日)在PTT表示，他25歲自認還算年輕，稍早有大學生來向他請教問題，但有幾個人遲到，讓他一氣之下脫口說：「我沒有這麼多美國時間陪你們蘑菇！」。

沒想到現場其他學生竟然說第一次聽到蘑菇，讓原PO崩潰表示：「本肥(我)是不是老了啊？有沒有小朋友沒聽過蘑菇的八卦？」。

貼文一出引起討論，「少騙人，你是45歲的助教吧」、「老人才會這樣講」、「不要說蘑菇了，美國時間也很少人用了」，不過，根據教育部國語辭典網站，蘑菇一詞也可解釋為故意糾纏或拖延時間，讓不少網友驚呼長知識了，「我還以為你打錯字，結果就是這樣寫」、「看八卦長知識」、「有收入教育部字典喔，用法正確」。