金管會22日公布轄下中央存保公司董事長由現任董事朱浩民接任，現任總經理蘇財源續任，同日由金管會副主委蕭翠玲主持宣示暨交接典禮。朱浩民表示，上任後將繼續執行存保條例賦予任務，並朝四大業務目標持續精進。

蕭翠玲致詞時表示，存保公司在卸任董事長林銘寬帶領下，過去8年成為金管會推動重要監理措施的協助執行單位。在金管會及相關單位共同努力下，國內金融市場迄今十分穩定。

蕭翠玲指出，林銘寬任內的重要績效包括強化承保風險控管、持續累積存款保險賠款準備金、受託管理金融業特別準備金、完成純網銀監理系統建置、順利讓2家純網銀開業即成為要保機構等，對存保公司貢獻及對金管會協助給予高度謝忱。

而新任董事長朱浩民於政大任教多年，對總體經濟、貨幣政策、金融市場等財經領域具豐富學養與專業，並曾任台灣金控、第一金控、一銀、土銀、輸出入銀行等多家金融機構董事，就任前亦為存保公司董事，轉任董事長適才適所。

朱浩民表示，接任董事長職務後，將繼續執行存保條例賦予任務，並朝四大業務目標精進。首先，因應金融科技及網路金融興起，銀行業授信、存款結構及金融商品亦隨之改變，將配合新金融環境持續強化存保公司金融預警系統，以有效控管承保風險。

其次，環境、社會及治理（ESG）議題為目前金融市場及金融監理關注重點，對銀行業授信及經營將產生重大影響，朱浩民指出，存保公司對要保機構的風險監控亦將與時俱進。

再者，朱浩民表示，存保公司為國際存款保險機構協會（IADI）會員並擔任重要職務，將持續加強國際交流，提升國際知名度。最後，資訊安全無論對金融業或存保公司均為現階段重要議題，將持續強化資訊安全控管措施。