金門發生離譜警界風紀事件。小金門在中秋節下午發生一起聚眾鬥毆事件，2派人馬為了日前友人遭到毆打，雙方相約在小金門青岐村關帝廟前談判，未料仇人見面分外眼紅，立刻發生肢體衝突，現場棍棒齊飛，其中1人遭打斷手，警方事前接獲通報，立即派警力搭船趕赴現場以優勢警力壓制，並將傷者送醫，但是清查鬥毆份子身分後，赫然發現帶頭的竟是一名金湖派出所洪姓員警竟，而且洪員還是當地烈嶼鄉長的胞弟，金門縣警局已將洪員記大過調職，並將涉案人士送辦。

金門縣警局調查，參與鬥毆的5人中，有1人是縣內現職的洪姓員警，除由金城分局依法送辦外，縣警局考績會也決議記1大過從重懲處，並調地服務及追究相關考監不周責任。

一名金湖派出所員警休假期間竟助友談判鬥毆，分局長獲報後率隊當場逮人，事後將他記大過調職。(李金生翻攝)

這起罕見的鬥毆事件發生在21日下午，金城分局獲報有民政相約在青岐村談判，金城分局長林英煌立刻率同偵查隊長劉華泰等人，搭船跨海奔赴小金門，並率烈嶼分駐所員警共14人前往村內搜索，果然發現雙方人馬約在關帝廟廣場火併，警方到場時雙方棍棒齊飛，一片混亂。

警方隨即以優勢警力包抄嚇阻，當場逮捕洪姓、李姓男子，並將另2名受傷的洪姓男子送醫，另還有1洪姓男子趁亂逃離，晚間自行到金門醫院就醫後，由警方通知到案。

警方調查，這場震驚地方的打群架事件，起因於2派平日即互看不順眼的人馬，最近又因1樁友人被毆的調解糾紛發生不快，20日先互嗆並相約次日中秋節下午於青岐關帝廟談判。

警方當場查扣木棒和鋁棒各2支、鐵管1支，傷者都是挫傷，包紮後均無大礙，現場逮捕的洪、李2人於檢方偵訊後，則各以3萬元交保候傳。全案由警方進一步深入追查，嚴防再有破壞地方安寧情事。