臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

立法院昨日（22）舉行第10屆第4會期第1次會議，民進黨立委高嘉瑜質詢行政院院長蘇貞昌第二劑疫苗接種問題，蘇表示自己距第一劑施打已隔24週：「疫苗不足我不搶，大家不打我率先，所以當時我率先全國第一個打，現在我沒有打也沒事，我一點都不急。」此言一出，點燃大批網友怒火，痛罵蘇欠缺誠信且缺乏同理心。

民進黨立委高嘉瑜昨日，先問衛福部部長陳時中疫苗施打第一劑與第二劑的間隔天數，陳時中答詢稱，原則上不希望超過16周，大多是10到12周。高追問，蘇貞昌距離打第一劑AZ疫苗已超過24週，是否要等到大家都打第二劑才打第二劑？還是預估什麼時候要打第二劑AZ？蘇回答：「疫苗不足我不搶，大家不打我率先，所以當時我率先全國第一個打，現在我沒有打也沒事，我一點都不急。」

高嘉瑜接著問，「在座的官員們已經打完第二劑的可以站起來嗎？」蘇貞昌立刻搶話阻止：「我們官員是來答詢，不舉手、不站起來。」高詢問「官員可以出來？」蘇強調：「妳要請哪一個來問？妳請他上台，他給妳回答，不用舉手、不用站起來！」雙方你來我往，蘇就是不願讓官員集體表態是否已接種第二劑疫苗。

不過，蘇貞昌「現在我沒有打也沒事，我一點都不急」的發言，迅速在網路引爆怒火，大批網友湧入臉書相關新聞連結下留言：「你不急，你有專業人員的保護，台灣人民隨時有專業貼身保護嗎」、「這種話是行政院長應該說的話嗎？」「怎麼辦？現在看到你就想到塔綠班」、「連神明都騙的人，騙人民剛好而已」、「擁有權力者是在造福百姓。不是用來禍害百姓」、「好多街邊店家都結束營業了，你知道嗎？」