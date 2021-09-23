今天是24節氣中的秋分，從今天起晝間漸短，夜間漸長，同時雙颱也恐接力生成，氣象專家吳德榮表示，關島附近的熱帶低壓，最快明天發展成第15號颱風「電母」，南海的熱帶擾動，也有發展成熱帶低壓、甚至颱風的機率，但前者將在日本南方海面大迴轉往北，後者往中南半島前進，都對台灣都無影響。

此外，入秋首波東北風將在明天至下周一(24至27日)南下，北台灣變天氣溫略降轉涼，有局部雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，關島東南方的熱帶低壓，明天(24日)將發展成颱風，未來在日本南方海面大迴轉，對台無影響。同時南海另有熱帶擾動發展中，向中南半島前進，對台也無影響。

關島附近的熱帶低壓，最快明天發展成第15號颱風「電母」，距離鵝鑾鼻東南東方約3070公里，向西北移動，對台灣無直接影響。(翻攝自氣象局)

而入秋首波微弱東北風將從明天起影響北台灣，吳德榮表示，明起至下周一 (24至27日) 迎風面北海岸及東北角雲量增多、有局部雨，大台北東側及宜蘭雲量稍增、偶有局部短暫降雨；氣溫方面則是略降溫，稍轉涼。背風面無影響，最高溫仍達34、35度，午後山區有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，下周二、三(28、29日)太平洋高壓增強，秋老虎再現，全台晴朗炎熱高溫36度，山區午後偶有局部短暫降雨。