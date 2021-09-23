藝人金剛與小嫻目前定居屏東，於墾丁大街擺攤賣雞翅，但卻被嫌「一隻40元」賣太貴，兩人日前開直播曝背後辛酸史，更一度在鏡頭面前哽咽落淚，好友竇智孔則是發文力挺，希望兩人能繼續腳踏實地的努力著。

金剛與小嫻日前開直播回應雞翅賣太貴一事，表示曾進了一批品質不好的雞翅，發現後忍痛丟了600多隻，此外，除了冬天拔雞毛拔到手凍傷，夏天更是待在40度高溫的廚房「內褲溼了又乾，乾了又溼」，更透露到有人建議他們用蒜粉替代蒜頭，但為了顧客健康把關，堅持用真材實料純天然的食品，對於給予建議的網友，他們也會虛心接受，畢竟有意見才會有進步，但說到辛苦之處仍是紅了眼眶。

對此，好友竇智孔則是在社群網站貼岀兩人照片，接著寫下：「這樣的人生，再踏實不過了，每每看到你們，都有著那種溫暖的感覺，對你們的敬佩如滔滔江水連綿不絕，吃著的是濃郁香氣的雞翅，咀嚼的是人生」，也喊話兩人要繼續腳踏實地的努力著，相當認同其為事業認真打拚的精神，小嫻和金剛看到如此暖心的打氣文，也不忘留言回應：「哥哥太感謝」、「愛你我的好兄弟」。

對此，網友也紛紛留言回應：「真材實料的食材，問心無愧的料理，真心覺得說貴的人，可以不買就好了」、「酸民怎麼不會說m的炸雞單點也是很貴咧」、「好吃就是好品質，不要在意，做好自己就是肯定自己」。