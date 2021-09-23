中秋節連假期間，一行17人的登山隊19日挑戰一日單攻白姑大山，60歲的黃姓山友落隊失聯，消防救難人員22日在深谷中尋獲他的遺體。而發現黃男的，是來自捷克、看到尋人啟事自願加入救援的跑山獸有限公司老闆羅培德（Petr Novotny）。

這支17人登山隊9月19日凌晨1點20分，從仁愛鄉紅香部落登山口入山，單攻白姑大山；其中，60歲的黃姓山友因身體不適，休息後不慎落隊迷路，杜姓領隊獲知隊友迷途後，當晚返回山上，在司晏池到三錐山一帶搜索，家屬也於9月20日早上向南投縣消防局報案，請求協助搜索。

南投縣消防局第2大隊成立前進指揮所，杜姓領隊也在FB登山社團刊登尋人消息，請山友提供線索，「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）就是看到尋人啟事，自願加入救援。22日中午11點多，Petr在司晏池及三錐山前的沼澤地營地下方，約7、800公尺的深谷溪溝中，發現已無生命跡象的黃姓山友。

由於遺體發現地點在密林陡坡溪谷，多名警、義消人員在附近尋找及評估直升機吊掛點，預計今（23日）先將遺體搬運至平坦安全地點，再申請直升機協助吊掛。

這次搜救，南投縣消防局總共調派16人次的搜救人力，前進指揮所也動員12人次，其中包含南投縣消防局警消、第2大隊山搜義消、空拍機、林務局梨山工作站巡山員、中搜等。

而來自捷克的羅培德（Petr Novotny），2012年到台大念應用力學，認識老婆Eva Lobo（羅勃依婉），Eva是原住民，父母是南投泰雅族與賽德克族。Petr熱愛跑步與台灣山林，夫妻倆共同創立「台灣跑山獸」網站（Taiwan Beast Runners），和大家分享山林越野路跑的經驗，同時舉辦山林越野路跑。