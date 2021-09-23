關於男性生殖器尺寸的迷思超多，泌尿科醫師顧芳瑜整理5個常見的迷思表示，鼻子越大、陰莖就越大的說法其實是迷思，與其觀察對方的鼻子猜尺寸，不如直接看人家的褲子那邊有沒有一包；另許多民眾以為持久是好事，但其實發生性行為超過30分鐘沒射精就算是遲射症，建議民眾趕緊就醫。

泌尿科醫師顧芳瑜日前在臉書粉專發文表示，坊間流傳著各種關於「鳥」的都市傳說，因此他也整理出5個常見的迷思，其中包括鼻子越大代表GG越大、坊間補藥可提升性能力、精液能護膚、愛愛後多久沒射算遲射症及如何增強性持久力。

顧芳瑜指出，許多民眾聽說鼻子越大陰莖就越大，但他認為透過外表推測男生的尺寸，完全是個迷思，與其觀察對方的鼻子猜大小，不如仔細看看褲子有沒有一大包；另也有不少民眾相信坊間五花八門的補藥，對於提升性能力有助益，這個部分的確有相關研究認為某些類型的補藥有效，但目前尚無共識。

顧芳瑜說，也有人聽說精液可以拿來護膚，他認為精液中富含糖分與蛋白質，理論上的確有養顏美容的功效，但畢竟這種「保養品」得來不易，而且市面上販售的保養品超多，真的不需要依靠精液來保養皮膚。

顧芳瑜也說，愛愛過程中太早或太晚射精都不好，一般來說，從插入到射精的過程若大於30分鐘，那就算是遲射症，建議民眾趕緊就醫檢查；另外也有許多人想增加性的持久力，他認為民眾可以透過運動增加體能，同時也可以增加硬度跟持久度，如果真的太快，也能利用性交中斷法或擠壓龜頭增加持久的時間。