新光三越台北南西店每年秋季登場的「日本商品展」，今（23日）起至10月5日於一館9F活動會館展開，首推3大人氣品牌初登場，包括京都長岡的仙貝米菓專賣店「小倉山莊」、橫濱必吃的人氣拉麵店「鶴一家拉麵」、京都宇治抹茶甜點專門店「一O八抹茶茶廊」﹗

還有甜點控必嘗的日本排隊甜點，包括來自北海道札幌的療癒甜點「Fruit Club果實俱樂部」水果花三明治、京都必訪和菓子名店「然花抄院」帶來原味與抹茶長崎蛋糕、源自16世紀的傳統和式點心「福砂屋」長崎蛋糕、來自沖繩獨家新口味香檸胖淇淋，讓消費者不出國也能享受經典的日式甜品。

新光三越台北南西店日本展人氣推薦，Fruit Club果實俱樂部-芒果花/草莓水果三明治，每個120元。（新光三越提供）

至於，日本空運直送的精選伴手禮，集結日本各地人氣伴手禮，像是當季必吃、鮮甜多汁的「日本麝香葡萄」與「日本熊本梨」；旅日必買的「Ccalbee薯條三兄弟」、經典的「白色戀人」巧克力、北海道海產「佐藤水產」、宅家也能享受的「日清」與「一蘭」拉麵。

這次展出同步有貴賓卡友獨享的「最NEW日式飯店滿額抽」，持新光三越貴賓卡/銀卡/新光三越APP（已綁定）當日單店於日本商品展參展專櫃，單卡過卡消費每累滿500元（不含商品禮券、贈品禮券、電子贈品禮券、電子商品禮券、點數折抵、提貨單、二三聯式手開發票、購買及加值儲值卡禮券購買憑證），可抽「格拉斯麗台北飯店HOTEL GRACERY TAIPEI 雙人房住宿劵」，每房價值8000元，限量4份，每人每卡限中獎1次。

新光三越台北南西店日本展人氣推薦，白色戀人-黑巧克力，18枚，原價849元、特價699元。（新光三越提供）