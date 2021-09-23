大陸觀察者網23日報導，近期，聽到中國對促進共同富裕做出最新重要論述後，歐洲奢侈品市場出現波動。路透稱，中國上月開會研究共同富裕問題之後，路易威登（LV）母公司LVMH、博柏利（Burberry）和古馳（Gucci）母公司Kering內的奢侈品行業公司股價蒸發了約1200億美元（約合人民幣7762億元）。

據瑞士銀行資訊，中國對高端產品的需求是該行業的主要推動力，占歐洲奢侈品製造商2019年銷售額的1／3、2020年的28％。開普勒盛富證券（Kepler Cheuvreux）估計，如果提高富人納稅水準，可能會導致中國奢侈品銷售額下降10％至25％，從而打擊全球奢侈品需求，但有一些機構持謹慎樂觀態度。

路透9月20日報導，最近歐洲奢侈品行業遭受挑戰和挫折。自8月奢侈品股遭大規模拋售之後，眾多投資者至今仍然不敢入手。

瑞士銀行資料顯示，和MSCI歐洲指數相比，奢侈品行業的估值溢價在短短一個月內，就從8月分的峰值跌了30個百分點，至74％。

一些分析師聲稱，如果中國推行「富人稅」，那麼愛馬仕等奢侈品公司將遭到嚴重打擊。愛馬仕的一個鉑金包售價通常超過10000美元，還要排隊預定。

花旗銀行奢侈品股票研究主管湯瑪斯·肖維（Thomas Chauvet）表示，「如果（中國）對收入、財富、財產或消費徵收更高的稅」，高端銷售可能會受到打擊。

開普勒盛富證券歐洲消費股票主管喬恩·考克斯（Jon Cox）表示，「如果中國消費者擔心被稅務部門『盯上』，他們可能不願意購買奢侈品。這可能會對一些（奢侈品）公司的業績產生負面影響。」

開普勒估計，如果「提高富人納稅水準」，可能會導致中國奢侈品銷售額下降10％至25％，從而打擊全球奢侈品需求，而這種負面影響在其他地方不太可能被抵消。開普勒補充說，這可能導致行業停滯一到兩年。

但還有一些機構持謹慎樂觀態度。

富達國際（Fidelity International）投資組合經理阿內塔·維尼姆科（Aneta Wynimko）表示，她的基金對歐洲奢侈品公司保有信心，但正在密切關注中國的發展，因為「最近的許多事件都表明，（中國市場）難以預測。』

『我們注意到消費者對奢侈品領域的情緒可能發生變化，』維尼姆科說，富達並不太擔心消費能力的崩潰，因為中國支持中產階級壯大。巴克萊把奢侈品行業版塊上調至『超配』（overweight『增持』），並指出奢侈品股近期非常弱勢。

瑞銀表示，大幅下調評級，意味著短期中國的不確定性已經反映在股價內，且『優質品牌有良好的買入機會』。瑞銀舉例，瑞士奢侈品公司歷峰集團（Richemont）股價自8月高點跌了9％。

實際上，中國官方已多次對於共同富裕做出釋疑，強調共同富裕不是搞『殺富濟貧』，明確共同富裕是一個制度性、體系性的概念，並不是要消滅人與人之間的收入差距。《經濟日報》9月22日發表評論稱，共同富裕的征途，有先富與後富的邏輯，三次分配是先富帶後富的體現與實踐，顯然不能被錯誤理解為『劫富濟貧』。『鼓勵高收入人群和企業更多回報社會』，中央財經委員會第十次會議這一表述的關鍵字是鼓勵，而不是強制，已經明確表明了態度。