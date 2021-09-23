範圍史上最大、高空大口徑焰火數量為歷年之最的國慶焰火即將登場，在高雄市長陳其邁秉持振興不忘防疫的施政理念，並經防疫專家會議討論核定後，市府將落實分艙分流及預約制，把原可容納69萬人的場地下修至2萬人；降載再降載，以打造「防疫國慶焰火」，讓民眾得以安心無虞地觀賞，進而振興高雄經濟。

高市府表示，今年國慶焰火在暌違20年後重返高雄，為本土疫情趨緩後的首場大型活動，經高雄市防疫專家會議討論核定後，採分艙、分流、預約制等措施，將原本可容納約69萬人的場地，配合防疫規定修正為23萬人後，再考量現場安全性，再下修至2萬人。

今年國慶焰火在暌違20年後重返高雄，高雄市防疫專家會議討論核定後，採分艙、分流、預約制等措施，再考量現場安全性，再下修至2萬人。(高雄市政府提供)

高雄市觀光局指出，活動現場不僅將落實實聯制，並要求全程配戴口罩、保持社交距離，並禁止飲食，更將進行定期消毒，防疫人員也將持續宣導防疫措施。

觀光局說明，蓬萊商港區、駁二、高雄流行音樂中心、鯨魚堤岸沿岸周遭，為主要觀賞區域，將調降入場人數，以落實分艙；分流的部分，對所有入場的民眾，均採取預約制，民眾須依所預約之觀賞區域進場。相關方案將於近期公佈。

為避免民眾向隅，市長陳其邁責成觀光局長周玲妏及觀光局團隊，整理高雄十大觀賞焰火的景點，為確保防疫，屆時也將採取人流控管並落實防疫措施；周玲妏表示，將在完整規劃後於近期公布。