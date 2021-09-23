小編今天（23日）精選5件不可不知的國內外財經大事。外資圈對面板示警不斷，不僅短期憂心報價持續下滑，中長線則看供過於求，預言報價下滑狀況將從電視面板擴散至IT面板等產品，其中，以美銀證券給予友達14.2元、群創13.2元股價預期，最為保守。瑞銀證券此次雖維持面板雙虎「中立」投資評等，但觀察瑞銀大砍股價估值舉動，情況明顯不容樂觀。

【1】面板續崩 外資砍雙虎目標價

面板價格9月跌勢再擴大，瑞銀證券直指，接下來跌幅可能更劇烈、跌價的產品也從電視面板向外擴散，報價下挫延續的時間甚至拉伸到2022年上半年，將友達、群創股價預期雙雙砍至15.3與14元，逼近美銀證券賦予面板雙虎的外資圈最低價。

【2】恒大效應‧台股補跌 官股急護盤買超89億

台股跌破萬七大關，官股券商護盤急急如律令，據統計，八大官股券商22日買超89億元，為近兩個半月來最大買超，主要鎖定半導體三雄及貨櫃三雄等股力挺護盤。投資專家指出，兩大內資指標－投信與官股合力加碼買超逾110億元，力抗外資賣壓，台股成交值也放大至近3千億元，預期市場重大賣壓應已渲洩完畢。

【3】中鋼續強 前八月獲利寫新高

中鋼雖然8月鋼品銷量減少，但因價格好轉，自結8月合併營業利益達84.95億元、月增4％，創單月新高，單月合併稅前淨利為87.1億元、月減4％、年增4877.14％，創單月獲利次高，累計前八月合併稅前盈餘529.97億元、年增1477％，創同期新高，每股稅前盈餘3.37元。

【4】恒大債務越滾越多 許家印10年套現逾2100億元

恆大集團長期借錢滾錢，帳面債務高達美金3050億元。但據港媒統計，這並不影響恆大創辦人許家印生財有道，2011年迄今，他透過分紅就套現人民幣499.81億元（約新台幣2144億元）。

【5】iPhone 13周五開賣 五大電信拚場

iPhone 13將於9月24日在包括台灣在內的全球首波市場開賣，五大電信公司將上演拚場秀，中華電信、台灣大哥大考量疫情，將舉辦iPhone登台販售以來首場線上開賣會，遠傳、台灣之星、亞太電信則仍將舉辦實體活動。