「我是不是抓過你」、「髮型換了捏」、「每次都被你抓」，這起爆笑對話出現在台中市刑大抓毒販現場。台中市刑大執行網路巡邏，發現吳男與郭男共組販毒集團，該集團主打多種限時促銷活動來吸引客人，並強調「以客為尊」，會根據氣候變化及特殊節日透過微信來噓寒問暖、關心客人的生活。經臺中市刑大長期監控，查獲以兩人為首的販毒集團，起出毒品咖啡包38包(毛重226克)、愷他命、手機等證物，臺中地檢署以販賣第三級毒品罪嫌將兩名犯嫌起訴。

起出毒品咖啡包38包(毛重226克)、愷他命、手機等證物，臺中地檢署以販賣第三級毒品罪嫌將兩名犯嫌起訴。(戴志揚翻攝)

現場1名員警一見到郭男，「我是不是抓過你」、「髮型換了捏」，郭嫌亦竟還脫口說出，「每次都被你抓」，讓警方不禁苦笑，奉勸不要再做歹…不然你會一直被抓，郭嫌兩次皆擔任販毒小蜜蜂都是被同一警查獲，警方苦勸希望日後見面不是再替你上銬。

臺中市刑大表示，販毒集團利用通訊軟體將販毒犯行當作個人事業在經營，與一般店面販售服務業般都會推陳出新促銷活動，強調「新產品」、「新口感」來吸引民眾回購，並強調「以客為尊」，要隨時注意客人的喜好，來增加客人的「回購率」，另會提醒客人「今天有點冷，記得多穿一點」，再加上隨時舉辦「限時促銷」等活動，只要3分鐘內來電就能折扣200元，讓客人感受「CP值」超高，該販毒集團大膽在網路上高調兜售，仍被警方一舉破獲。

號稱「天羅地網」及「電子城牆」的臺中市都會區，再加上臺中市警方的巡邏密度超高，只要敢在臺中市從事犯罪，警方一定逮得到你，也因為許多販毒者經常栽在臺中警方的手上，因此這次吳男與郭男竟異想天開在車上放數本「人力資源管理」的大學教科書籍來佯裝係正當的學生族群，沒想到這次一出門就被警方逮個正著。

警方指出販毒集團對社會危害甚鉅，不管是販毒者或吸毒者，警方都採取零容忍政策，持續加強取締，臺中市刑大呼籲，毒品有害身心健康，勿因一時好奇持有或施用毒品，警方絕不容許不法行為挑戰