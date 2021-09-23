三立美女主播高毓璘有「主播界洪曉蕾」封號，她不僅臉蛋甜美，還有34D傲人上圍，過去唸書時更被封為校花，但她2013年就死會與補教名師朱祺結婚，生下一子。昨(22日)她在臉書分享去年底25歲至44歲的適婚族群未婚率達43.2％，女生不婚不生似乎成為常態，高毓璘表示總結原因就是3字：「沒錢啊」。

高毓璘昨發文表示，行政院主計總處先前公布10年1次的人口普查，透露去年底適婚族群未婚率已達43.2%，為何大家不婚不生？最明顯的原因就是經濟壓力，房價貴、薪水低，只夠養活自己一個人，加上目前許多現代女性獨立自主，很多女生工作表現出色又高薪，當然不會願意把自己綁在家中成為黃臉婆。

高毓璘發文。（圖／翻攝自主播 高毓璘臉書）

高毓璘進一步說，就她的同溫圈來說，自己還稱不上優秀，更多女生在國外工作，年薪動輒數百萬，還有人自己就是老闆，問她們是否考慮結婚？得到的回答都是再看看，「別說她們挑，因為她們有的是資格挑」，對此，網友回應：「因為生不逢時啊！」、「不管男生女生，婚姻已不是必要選項」，高毓璘也親自回應：「沒錯」。

高毓璘外型甜美、身材姣好。（圖／翻攝自主播 高毓璘臉書）

對此，演藝圈中不少女星也曾透露沒打算結婚，戲劇《太陽花》走紅的梁家榕擁有凍齡美貌，今年50歲的她跟交往10多年的男友有不婚共識，因此仍處於情侶狀態，而46歲簡沛恩曾坦言一直很喜歡小孩，30多歲時也考慮過這件事，當然也會羨慕身邊有小孩的朋友，但她認為人生本來就會有遺憾，不如將這些時間拿來創業、上課、旅行，「能夠接納自己的選擇和知足自己所擁有，就是一種完美無憾的生活了」。