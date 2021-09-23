隨著工作型態不同，薪資也會有所差距。一名女網友表示，擔任行政助理已5年，目前月薪為2萬7000元，不論是同事或是工作內容，都令她相當滿意，不過男友卻認為助理的工作不上不下，更撂狠話「若不換工作，就不結婚」，令她相當難過，上網問「行政助理真的很糟嗎？」

原PO日前於論壇《TUN大學網》指出，在高雄一間公司擔任行政助理已5年，薪水從最初的2萬4000元，漲到現在一個月2萬7000元，由於工作已經很上手，再加上每天能準時5點下班，與同事間相處也融洽，因此並沒有換工作的計畫。

原PO透露，她有一個穩定交往的男友，對方是一名工程師，年薪近百萬，兩人有共識在明年結婚，但男友卻要求她先換工作，認為行政助理的工作不上不下，也上不了檯面，更直言「若不換工作，就先不要結婚」，令她難過不已，「難道當行政助理真的很糟嗎？為什麼要被嫌棄？我該換工作還是換男友？」

這段經歷曝光後，不少網友都替她抱不平，「找工作是要找自己喜歡的，你又不是為了另一半在工作，萬一有天你們分手那不是很虧嗎？」、「拿結婚來威脅你換工作，也太不合邏輯了吧！但如果可以，建議工作跟男友一起換一換啦」、「我會勸你分手，這種命令式的感覺完全不尊重你」、「我以男性的直覺，是他應該還有別的不滿吧？外面的花花世界啊」。