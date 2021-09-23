大陸新華社23日報導，中國常駐聯合國日內瓦代表陳旭當地時間22日，在聯合國人權理事會第48屆會議代表20餘個觀點相近國家做共同發言，呼籲國際社會關注殖民主義遺毒對人權的負面影響。

陳旭在共同發言中表示，國際社會一直致力於消除殖民主義，但殖民主義遺毒仍然存在，表現為經濟剝削、國家內部和國家間不平等、系統性種族主義、土著人權利受到侵犯、當代形式奴役、武裝衝突、文化遺產受損等眾多問題，嚴重影響人權的享有。

2021年至2030年是消除殖民主義第四個國際十年，國際社會應以此為契機，推動消除殖民主義遺毒的負面影響，促進和保護人權，促進國際公平正義。人權高專辦和有關特別機制應持續關注殖民主義遺毒對人權的負面影響問題。

俄羅斯代表發言表示，西方國家無視《聯合國憲章》宗旨和原則，為攫取市場、資源和廉價勞動力，大肆非法軍事干預、干涉別國選舉、煽動政變、實施單邊強制措施，企圖對別國進行所謂「民主改造』。這種新殖民主義做法對受害國人權造成嚴重負面影響。人權理事會應採取必要行動。

古巴代表發言表示，美國對古巴長期進行非法經濟、商業和金融封鎖，嚴重侵犯古巴人民人權，美國應立即停止藉人權問題對古施壓、企圖顛覆古政權的行為。