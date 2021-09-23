為爭取印度製造業升級市場新商機，由外貿協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫」，於22日至25日首度參與印度自動化工業展線上展(Automation Expo Connect)，除結合台灣精品企業設立線上攤位外，亦於線上展首日辦理「Link To Automation」線上發表會，讓印度媒體及買主進一步了解台灣精品智慧製造解決方案，強化台灣智慧機械及自動化產業於印度市場之專業形象。

印度自動化工業展自2002年開始辦理，是東南亞及南亞地區最具規模且最具權威性之國際自動化展覽，受新冠疫情影響，本屆印度自動化工業展首度以線上展形式辦理，台灣精品集結上銀、達明機器人、高明鐵、東佑達、維田5家各具特色的台灣自動化解決方案代表企業，於大會「Factory Automation」區展出各類精密零組件(如諧波減速器、滾珠螺桿、電動缸等)、工廠自動導引車系統、協作機器人、強固型工業計算系統等產品。同為台灣精品企業的工業電腦大廠研華，本次自行參展，並透過此展大規模展示整合了感測器、匝道器、可觸控人機操作介面、工業用伺服器到設備監控及雲計算軟體的「i-Factory」整體解決方案。

為使印度買主進一步認識台灣自動化產業及產品之優勢與特色，台灣精品以「Link To Automation」為主題，邀集前述6家台灣精品企業，於當地時間9月22日下午2時辦理線上發表會，吸引120位媒體及買主報名及參與。

作為台灣機械出口第11大市場之印度，今年1~8月對台灣機械進口額達到3億2,700萬美元，較去年同期成長50%。隨著疫情封鎖措施進一步放鬆，印度製造業迎來穩定的復甦，疫情衝擊也讓印度製造業對自動化及產業升級有更多的需求。

為於疫情期間持續推廣台灣精品產品，除辦理各類產品發表會外，台灣精品亦成立「數位台灣精品館」，其中智慧機械產業共有「工具機」、「產業機械」、「機械零組件」及「自動化及機電設備」四展區，共展示62個品牌，81件智慧機械產品。